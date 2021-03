GenoHotel in Forsbach ab 2021 in neuem Gewand

FORSBACH – Die GenoHotels mit Häusern in Rösrath-Forsbach und Baunatal zählt mit über 300 Zimmern und mehr als 50 kreativen Tagungsräumen zu den namhaftesten und TOP250 Tagungshotels in Deutschland. Zukünftige Tagungsgäste dürfen sich auf einige Neuheiten rund um die 3-Sterne-Superior-Häuser freuen. Das mit professioneller Herzlichkeit im Umfeld des Königsforstes geführte Hotel präsentiert sich seit Jahresbeginn 2021 mit einigen attraktiven Veränderungen.

Die Krise der Hotelbranche als Chance begriffen

Hotellerie und Gastronomie erleben seit März 2020 eine der schwierigsten Phasen der letzten Jahrzehnte. Das GenoHotel hat die Krise als Chance begriffen und verleiht seinen beiden Hotels einen einheitlichen Auftritt mit gemeinsamen Strukturen. Die enge Kooperation zwischen beiden Hotels ab dem Jahr 2021 spiegelt sich unter anderem durch ein neues, zeitgemäßes Logo und gemeinsames Marketing wider.

Für Gäste, Kunden und Veranstalter werden Übernachtungen, Tagungen und sonstige Events zukünftig in gemeinschaftlicher Arbeit erfolgreich gestaltet. Ab 2021 gibt es das GenoHotel somit im Doppelpack und bietet Gästen in der Region Köln/Bonn und der Region Kassel den gewohnt erstklassigen Service und Komfort mit einheitlicher Linie.

Idealer Zeitpunkt zur Kooperation

Für Dirk-James Annas und Udo Urner, Geschäftsführer des Hauses in Rösrath-Forsbach, stellte der Jahresbeginn den idealen Zeitpunkt für die Kooperation dar. Dieser ging gut ein Jahr an Vorbereitung voraus, beispielsweise in der gemeinschaftlichen Entwicklung einer Corporate Identity und einer einheitlichen Struktur in der Vermarktung des Konzepts GenoHotel.

“Gerade nach diesem besonderen Jahr und der anhaltenden Corona-Pandemie können wir ab 2021 unsere Kräfte bündeln und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen nach vorne schauen.”, so Annas. Sein Haus im Köln-Bonner Umfeld umfasst 170 Zimmer und 29 Tagungsräume, die Kunden und Gästen für alle Arten von Tagungen, Seminaren, Firmenfeierlichkeiten und Events offenstehen. Als Mitglied der TOP 250 Tagungshotels in Deutschland lag bereits seit Jahren der Fokus auf den Tagungs- und Business-Markt.

Erhoffte Synergieeffekte der eigenständigen Hotels

Trotz der engen Kooperation bleiben beide Häuser in Forsbach und Baunatal weiterhin rechtlich selbstständig. Durch den einheitlichen Auftritt erhoffen sich Dirk-James Annas, und Markus Maier von der Baunataler Geschäftsführung, eine noch bessere Präsentation der Stärken beider Tagungshotels nach außen. Für die Zukunft ist eine gemeinsame Strategie in Bereichen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Marketing und der Entwicklung von Mitarbeitern geplant.

Auch der Webauftritt beider Hotels präsentiert sich in einem neuen, modernen und benutzerfreundlichen Design. Zusätzlich wurde noch eine gemeinsame Website ins Leben gerufen, die über www.genohotels.com zu erreichen ist. Einheitliche Funktionen ermöglichen dem Besucher eine perfekte Usability. Die Geschäftsführung hofft auf eine schnelle, positive Entwicklung der Corona-Pandemie im Jahr 2021, um schon bald wieder Tagungen und Events in gewohnter Weise ausrichten zu können.

Weiterführende Informationen

Das GenoHotel im Rösrather Stadtteil Forsbach liegt nahe Köln am Rande des Naherholungsgebietes Königsforst. Das Hotel hat eine optimale Anbindung an die Kölner Messe, den Flughafen Köln/Bonn und die BAB A3 und A4.

GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes

Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel

29 kreative Tagungsräume

170 Komfortzimmer

Sauna, Fitness und Schwimmbad

Restaurant. Bar und Außengastronomie

GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel

Einzigartiger Hotel-Campus

24 kreative Tagungsräume

153 Komfortzimmer

Sauna und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Das ruhig gelegene GenoHotel Forsbach ist ein komfortables 3 Sterne Superior Business- und Tagungshotel mit 170 modernen Zimmern. Es liegt vor den Toren Kölns, direkt am Rande des Königsforstes, und bietet durch die idyllische Lage das perfekte Umfeld für einen gelungenen Aufenthalt.

Mit 12 Seminar- und 17 Gruppen- und Konferenzräumen, alle ausgestattet mit modernstem Equipment, bieten wir großzügige Tagungsmöglichkeiten. Hier finden Sie die Basis für kreatives Arbeiten und Entspannen in behaglicher Atmosphäre.

Unser Haus liegt landschaftlich reizvoll direkt am Naherholungsgebiet Königsforst, der grünen Lunge von Köln und ist optimal angebunden an die Autobahnen A3 und A4, welche in weniger als 10 Minuten erreichbar sind. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist mit ca. 12 km Entfernung ebenfalls gut und schnell erreichbar.

Unsere hoteleigenen Parkplätze direkt am Haus sind für unsere Gäste selbstverständlich kostenlos.

Jetzt zeigt sich das GenoHotel von seiner persönlichsten Seite. Gemütlichkeit und funktionale Qualität repräsentieren sich bis ins kleinste Detail.

Entspannen Sie in unseren modernen und stilvollen Einzel- oder Doppelzimmern. Die Innenraumharmonie ist mit Farben, Stoffen und Mobiliar perfekt aufeinander abgestimmt. Dusche/WC, Telefon, Föhn, kostenfreies WLAN, Schreibtisch, 32/43 Zoll Flatscreen TV und kostenlose Pflegeprodukte sind selbstverständlich.

Unser Restaurant ist so flexibel wie die Anlässe. Morgens, mittags, nachmittags und abends steht es Ihnen als Selbstbedienungsrestaurant mit 176 Plätzen zur Verfügung.

Ob Lunchbuffet, mehrgängige Menüs, Fingerfood oder ein festliches Bankett. Unser kompetentes Küchen- und Serviceteam lässt Ihre Veranstaltung zum gelungenen Event werden.

Unsere regionalen Gerichte und saisonalen Speisen kochen wir für Sie stets mit Liebe- und selbstverständlich mit marktfrischen Zutaten.

Unsere gemütliche Hotelbar mit einem großen Sortiment an Cocktails, Bier und Wein, sowie einer kleinen Speisenauswahl ist der ideale Ort, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Oder genießen Sie bei schönem Wetter den besonderen Charme unserer wunderschönen grünen Oase im Innenhof.

Zur Erholung stehen Ihnen unsere Sauna, zwei moderne Fitnessräume und ein großzügiger Innenpool kostenlos zur Verfügung.

Unser Haus liegt direkt am Naherholungsgebiet Königsforst – ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

