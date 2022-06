Genuss für alle Sinne mit CUNARD LINE!

Marine, Ostseeblick, Chor und Violine – ein „Special Moment“ im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

München/ Travemünde, 03. Juni 2022. It´s High Tea Time! Britische Tradition trifft auf Ostsee-Flair am 13. November 2022, um 15 Uhr im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Genießen Sie bei einem Glas Champagner einen „Special Moment“ und den traumhaften Ausblick auf die Strandpromenade, während Sie den spannenden Geschichten rund um die Reederei CUNARD und den Seemannsliedern des beliebten Passat-Chors lauschen.

Preis

49,00 EUR pro Person (inkl. Tea-Time mit Tee, Scones, Sandwiches sowie Champagner und Vortrag)

Spitzen Sie weiter die Ohren…, denn im Juli wird es musikalisch. Erleben Sie den Beginn des Lübecker Musikfestes am 7. Juli 2022 im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde und lassen Sie sich von dem Queens Arrangement gemeinsam mit CUNARD LINE gänzlich verwöhnen. Neben einem Champagnerempfang und exzellentem Drei-Gang Dinner-Menü, wartet im Anschluss an das Konzert im Ballsaal, wo für Sie besondere Plätze reserviert sind, ein exklusives „Meet & Greet“ mit dem bekannten Violinisten Daniel Hope auf Sie. Ein umfangreiches Frühstücksbuffet mit Meerblick rundet den Festakt am nächsten Morgen ab – wo sonst könnten die wundervollen Eindrücke besser Revue passiert werden?

Den gesamten Veranstaltungsablauf finden Sie hier.

Leistungen The Queens Arrangement

Anreise: Mittwoch, 06. Juli 2022

Abreise: Freitag, 08. Juli 2022

-2 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Wohlfühlpaket

-VIP Treatment bei der Anreise auf dem Zimmer

-1 x 3-Gang Menü am Anreiseabend serviert im Restaurant Holstein“s

-CUNARD Champagnerempfang vor dem Konzert im „Baltic View“

-1 x CUNARD 3-Gang Dinnermenü serviert im „Baltic View“ (2 Gänge vor dem Konzert)

-1 Eintrittskarte für das Konzert am 7. Juli 2022 im Ballsaal und reserviertem Sitzplatz

-CUNARD Get Together „Meet & Greet“ mit Daniel Hope und Gästen (nach dem Konzert)

Preis

ab 510,00 EUR pro Person im Doppelzimmer

ab 610,00 EUR pro Person im Einzelzimmer

Ob mit oder ohne Übernachtung – buchen Sie jetzt rechtzeitig Ihr einmaliges CUNARD Event unter +49 (0) 4502 308-555 oder per E-Mail an reservierung.aht@atlantic-hotels.de.

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

Bildquelle: (c)ATLANTIC Grand Hotel Travemünde