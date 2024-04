genuss7 präsentiert Bio-Weine aus dem Herzen Frankreichs

Entdecken Sie die Frühlings- und Sommerkollektion von Famille Gastou

Schönaich, Deutschland – genuss7, Ihr renommierter Online-Weinversand mit Sitz in Schönaich, freut sich, zwei außergewöhnliche Weine aus dem sonnigen Languedoc in Frankreich vorzustellen. In enger Zusammenarbeit mit der Famille Gastou, bekannt für ihre tiefe Leidenschaft und Hingabe zum Weinbau seit 2001, bieten wir Ihnen zwei herausragende Bio- und Vegan-zertifizierte Weine an, die besonders gut zu den warmen Frühlings- und Sommermonaten passen.

Nachdem die Famille Gastou ihre Weinproduktion von der Genossenschaftsversorgung auf eine eigene biodynamische Bewirtschaftung umgestellt hat, erlebte das Weingut einen Qualitätssprung, der sich in den schnell ausverkauften Jahrgängen von 2020 bis 2022 manifestierte.

1. 2023er Famille Gastou Roques n´Roll Chardonnay VDF

Der Gastou Roques n´Roll Chardonnay ist ein idealer Wein für die Terrasse. Sein trockener und dennoch fruchtiger Geschmack, kombiniert mit einem attraktiven Bouquet aus Honigmelone, Birne, Grapefruit und Vanille sowie Nuancen von Kokos und Feuerstein, macht ihn zum perfekten Begleiter für entspannte Stunden im Freien. Durch die Fermentation in Tonneaux und den Ausbau auf der Hefe bietet dieser Chardonnay eine erfrischende mineralische Kühle und eine dynamische Struktur, die seine Eleganz und den langanhaltenden Nachklang unterstreicht.

2. 2023er Famille Gastou Roques n´Roll Carignan VDF

Der Gastou Roques n´Roll Carignan präsentiert sich als idealer BBQ-Wein. Aus der robusten Carignan-Rebsorte gefertigt, überzeugt dieser Rotwein durch seinen gehaltvollen und trockenen Charakter. Sein intensives Geschmacksprofil mit Aromen von Himbeeren, Kirschen, Blaubeeren und einer würzigen Note von Pfeffer, Rosmarin und Veilchen macht ihn zum perfekten Partner für herzhafte Grillgerichte. Die sorgfältige Nacht-Lese und die sofortige Verarbeitung in der Kellerei garantieren die Bewahrung der frischen und lebendigen Aromen.

Beide Weine sind ab sofort für die Gastronomie, den Handel und den Endkunden bei Genuss7.de erhältlich und versprechen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Weitere Informationen zu den neuen Weinen und zur Bestellung finden Sie unter: www.genuss7.de/rock-n-roll

Über genuss7

Als einer der führenden Online-Weinversand in Deutschland bietet genuss7 eine exklusive Auswahl an Weinen aus aller Welt. Jeder Wein wird sorgfältig ausgewählt, um unseren Kunden nur das Beste vom Besten zu bieten. Entdecken Sie bei uns Weine, die mit Leidenschaft und Respekt vor der Natur hergestellt werden. Erleben Sie mit genuss7 die perfekte Harmonie von Natur und Genuss – ein Schluck nach dem anderen.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

