Gerätekonsole für höhere Lasten verstärkt

Die neuen Gerätekonsolen von MEFA zeichnen sich gegenüber den Vorgängermodellen durch eine erheblich höhere Belastbarkeit aus. Statt eines Kragarms mit den Abmessungen 36 x 40 x 2,0 mm (Breite x Höhe x Materialstärke) sind die Konsolen nun mit Montageschienen 45 x 45 x 2,0 mm ausgestattet. Entsprechend größer fällt auch der U-Stahl für die Wandmontage aus. Die Erhöhung der Tragfähigkeit äußert sich bei der Konsole mit 420 mm Kragarmlänge und der Belastung durch eine Einzelkraft am äußeren Ende durch Anstieg der zulässigen Auflagekraft von 1,53 auf 2,6 kN. Durch die Ausstattung mit der 45er Montageschiene ist neben der höheren Tragfähigkeit auch die Kompatibilität mit dem Schnellmontagesystem Stex 45 gegeben, was wertvolle Montagezeit einspart.

Die Gerätekonsolen eignen sich für die Montage der Außengeräte von Klimaanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen und weiteren Apparaten. Weiterhin lassen sich mit ihnen auch Rohrleitungen und Kabelpritschen an Wänden montieren. Da die Gerätekonsolen aus Stahl mit feuerverzinkten Oberflächen gefertigt sind, bieten sie einen erhöhten Korrosionsschutz und sind somit problemlos für den Außenbereich geeignet. Bei besonders korrosiven Umgebungen, wie sie gelegentlich in der Industrie oder in maritimer Umgebung vorkommen, liefert der Kupferzeller Spezialist für Befestigungs- und Montagesysteme die Gerätekonsolen auch mit der TSP 5-Beschichtung, die flächendeckend auf die Produkte aufgetragen wird.

Geliefert werden die Gerätekonsolen als Set inklusive Abschlusskappen aus Kunststoff. Speziell für die Montage von Geräten mit rotierenden Antrieben gibt es im umfangreichen Angebot von Montagezubehören spezielle Dämmelemente, die eine Übertragung von Körperschall effektiv vermindern. Die Gerätekonsolen werden mit fünf unterschiedlichen Kragarmlängen von 420 bis 840 mm hergestellt.

Besonders komfortabel und zeitsparend lassen sich die Gerätekonsolen über den eShop des Herstellers beziehen. Eine Registrierung ist unter www.mefa.de/account/register möglich.

MEFA ist ein Spezialist für Rohrmontagesysteme in der technischen Gebäudeausrüstung und dem schweren Rohrleitungsbau. Neben den Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden bei Bedarf einen umfassenden Planungs- und Auslegungssupport. Mit MEFA energy systems hat sich das Unternehmen ein weiteres Standbein im Bereich Heizen und Kühlen mit regenerativen Energien aufgebaut. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Kupferzell, Baden-Württemberg.

