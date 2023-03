German Stevie Award: Gold für Schwartz Public Relations

B2B-Multimedia-Kampagne „Born to transform“ mit Wirtschaftspreis ausgezeichnet

München, 23. März 2023 – Schwartz Public Relations, München, untermauert die eigene Multimedia-Kompetenz mit dem German Stevie Award in Gold in der Kategorie „Kommunikations- oder PR-Kampagne/PR-Programm des Jahres – Marketing – Business to Business.“

Der 9. German Stevie Award wird im Rahmen der 20. International Business Awards am 13. Oktober 2023 in Rom verliehen. Ausgezeichnet wurde die multimediale Kampagne „Born to transform“, die Schwartz Public Relations gemeinsam mit PFG, Founders Reserve Media und Konzept 4 für Fujitsu, einem langjährigen Kunden von Schwartz Public Relations, umgesetzt hat.

Journalistische Expertise trifft Multimedia-Kompetenz

„Born to transform“ setzt sich in verschiedenen Formaten – von einer investigativen Videoserie über Podcasts bis hin zu Expertendialogen – mit Trendthemen der digitalen Transformation auseinander, beispielsweise Agile Work oder Nachhaltigkeit. Inzwischen geht „Born to transform“ in die siebte Runde. Herzstück der Kampagne ist die gleichnamige Reihe von interaktiven E-Magazinen. Hier laufen alle Inhalte und Learnings aus dem „Born to transform“-Kosmos zusammen. Schwartz Public Relations war für die Konzeption, Gestaltung, Produktion und Publikation der E-Magazine verantwortlich.

Bei dieser Magazinreihe schöpft die Münchener Agentur journalistisch ebenso wie technisch aus dem Vollen: mit umfangreichen Reportagen, Fallstudien, meinungsbildenden Formaten, eingebetteten Videos und vielem mehr. Dank der abwechslungsreichen Formate erreichen die E-Magazine ein Höchstmaß an Integration und Interaktivität.

„In der Kampagne „Born to transform“ können wir sowohl unsere thematische Expertise rund um die digitale Transformation als auch unsere journalistische Erfahrung in den modernsten Formaten einfließen lassen“, kommentiert Agenturinhaber Christoph Schwartz. „Die Zufriedenheit des Kunden mit diesem Projekt, aber auch der German Stevie Award in Gold zeigen, dass uns dies gut gelungen ist.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

Kontakt

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 211 871 30

089 211 871 50



https://www.schwartzpr.de