German Web Award für MEN AT WORK Werbeagentur GmbH

Konsumverhalten und Mediennutzung ändern sich permanent – das stellt gerade Newcomer im E-Commerce vor Herausforderungen

Das Team von MEN AT WORK hilft ihnen, ihre Zielgruppen über verschiedene Medienkanäle hinweg zu erreichen, und begegnet den Schwächen herkömmlicher Kommunikationsmaßnahmen mit innovativen Strategien. 2021 haben die Medienmacher mit ihren innovativen Konzepten die Jury der German Web Awards begeistert.

Mit dem Wettbewerb möchten die Veranstalter den Blick auf die Vielfalt der Agenturlandschaft Deutschlands lenken – kleine oder lokal verwurzelte Unternehmen können sich vor einer unabhängigen Jury mit den “Großen” messen. Schließlich leisten auch kleine Fische Großartiges und verdienen Beachtung.

Um einen der gefragten Awards zu erhalten, müssen die Teilnehmer die Jury in verschiedenen Bereichen überzeugen und die Konkurrenz übertreffen.

Ablauf der Teilnahme

Als Erstes ermittelt die Jury in der Qualifikationsrunde mittels Fragebogen die wichtigsten Fakten zum Unternehmen und dessen Branche. In der nächsten Runde geht es darum, in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine bestmögliche Punktzahl zu erreichen. Die letztgenannten Kriterien spielen bei der Bewertung die bedeutendste Rolle, weswegen sie mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert werden.

MEN AT WORK glänzte mit 9,40 Punkte, während andere durchschnittlich 6,90 von maximal 10 Punkten erlangen. Damit gehört die Agentur aus Lage zu den Platzhirschen aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen deutschlandweit.

Das einzigartige Potential einer Marke hervorheben

Die Agentur für strategische Markenberatung MEN AT WORK versteht sich als konzeptioneller Berater sowie kreativer Partner seiner Kunden.

Sie unterstützt und begleitet Unternehmen bei der Entwicklung von Business Solutions, die das einzigartige Potential einer Marke nutzen und hervorheben. Der Schlüssel zum Ziel lautet moderne Kommunikation, die Konsumenten über verschiedene Medienkanäle hinweg erreicht.

Mit individuellen Strategie-Tools entwickeln MEN AT WORK gemeinsam mit ihren Kunden den Kern und die Positionierung der Marke. Sie bestimmen die Bedürfnisse der Zielgruppe, definieren Touchpoints und schaffen einen einzigartigen Markencharakter.

Mit dieser strategischen Vision im Gepäck ist es dann ein Leichtes, erfolgreiche Kampagnen umzusetzen: Marken- und Contentstrategien, Storytelling-Kampagnen und innovative digitale Kommunikationslösungen bestimmen jetzt den neuen Markenauftritt.

Als Agentur für strategische Markenberatung unterstützt und begleitet MEN AT WORK Unternehmen seit mehr als 20 Jahren bei der individuellen Entwicklung von Business Solutions im Bereich Branding und Design, Digitaler Technologie und Markenemotionalisierung. Jede Marke, jedes Produkt und jedes Unternehmen hat ein einzigartiges Potential. Das herauszufinden und wertschöpfend einzusetzen, ist Aufgabe moderner Kommunikation. Ein zielorientiertes Zusammenspiel von verschiedenen Medienkanälen und Maßnahmen ist unverzichtbar, um die Konsumenten im stetigen Wandel des Medienverhaltens zu erreichen. MEN AT WORK inszeniert und produziert Markenwelten. On-line, Off-line, All-line. Mit Leidenschaft und messbarem Erfolg.

Kontakt

MEN AT WORK Werbeagentur GmbH

Marek Grittern

Edisonstraße 2

32791 Lage

–

hello@men-at-work.de

https://www.men-at-work.de/