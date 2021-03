German Web Awards: Conversion Consulting unter den Anwärtern

Im deutschsprachigen Raum ist Conversion Consulting eine der wenigen Beraterfirmen, die Kunden und ihre Shops tatsächlich erfolgreich machen

Das Unternehmen ist auf die Steigerung der Verkaufsleistung von Online-Shops spezialisiert und gehört in diesem Jahr zu den Anwärtern für die German Web Awards.

Auf der Suche nach Deutschlands 50 besten Web- und Online Agenturen

Die German Web Awards sind eine Auszeichnung für Agenturen, die im Vergleich zur Konkurrenz besonders gute Arbeit in der Gestaltung und dem Aufbau von Marken leisten. Sie richten sich an alle deutschen Werbeagenturen und berücksichtigen bei der Auswahl sowohl große als auch kleine Firmen. Denn wer exzellente Arbeit leistet, verdient Beachtung, egal wie viele Mitarbeiter sie erbracht haben.

Unternehmen, die Großes leisten, haben mit einer Teilnahme bei den German Web Awards die Möglichkeit, zu zeigen, dass sie sich mit ganz bestimmten Fähigkeiten von der Konkurrenz abheben. Zählen sie damit zu den 50 besten, gehört ihnen bald einer von 50 exklusiven Awards.

German Web Awards: So läuft die Teilnahme ab

Die Teilnehmer messen sich in den Kategorien, Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit. In der ersten Runde vergibt die Jury für jede der drei Kategorien eine Bewertung. Psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit sind ihr dabei so wichtig, dass sie sie mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert.

Die Summe aus dem Mittelwert der einzelnen Kriterien ergibt das Gesamtergebnis. Agenturen, die 7,95 Punkte erreichen, erhalten den begehrten Award für ihre Kategorie.

Aber auch Unternehmen, die diese Messlatte nicht erreichen, müssen nicht enttäuscht sein. Schließlich ist schon die Nominierung eine große Ehre.

Beratung unter klarem Fokus: Conversion-Optimierung

Geschäftsführer Florian Schoel ist in der Welt der E-Commerce-Optimierung und der Analyse von Webseiten zu Hause. Zusammen mit Gerd Breil unterstützt er Unternehmer, die ihr eigenes Projekt zu mehr Leistung, Leads und Umsatz führen möchten.

Seiner Erfahrung nach haben viele Webseiten und Shops Schwachstellen, an denen Besucher und Umsatz verloren gehen. Schoel hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Potential zu erkennen und zu nutzen. Statt mehr Budget in Werbung und Marketing zu investieren, findet er für seine Kunden heraus, warum Besucher ihre Seite wieder verlassen.

Dadurch werden aus den Besuchern wieder Kontakte, die zusätzliche Verkäufe und Umsatz bringen.

Die inhabergeführten Online-Shops, die Schoel berät, erwirtschaften vier- bis sechsstellige Umsätze im Monat und profitieren von Conversion-Optimierungen und A/B-Testings, deren Ziel es ist, Umsätze zu steigern und Kosten zu senken.

Wir sind der Partner an Ihrer Seite, um Umsatz zu steigern und Kosten zu senken. Unsere Kunden sind Inhaber geführte Online-Shops mit Umsätzen zwischen 1.000 EUR und 500.000 EUR pro Monat. Wir optimieren die Conversion und machen A/B Testings mit unserem selbst entwickelten “Online-Shop-Cockpit”. Dieser 100 % exklusive Fokus auf die Steigerung der Verkaufsleistung des Online-Shops bei gleichzeitiger Optimierung der Kosten garantiert herausragende Ergebnisse für Ihren Online-Shop und für Ihre Webseite. In welcher Situation liefert das “Online-Shop-Cockpit” von Conversion.Consulting die besten Ergebnisse? – Sie haben viele Besucher – aber es entsteht zu wenig Umsatz.Ihr Online-Shop ist deshalb kaum profitabel? – Ihre bezahlte Werbung auf Facebook oder Google verbrennt nur Geld – und bringt keinen Gewinn? – Sie “machen viel” aber es bringt kaum Erfolge? – Jeder Experte rät Ihnen etwas anderes. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? – Sie sind orientierungslos und wissen nicht, wo Sie Ihre Zeit und Ihr Budget investieren sollen? – Sie fragen sich, was funktioniert wirklich? Für diese und ähnliche Fragen liefert das “Online-Shop-Cockpit” konkrete Antworten und exakte Lösungen. Wir liefern Fakten und Zahlen!

