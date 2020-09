Geschäftspartner gesucht für: Schlafstörungen beseitigen

Die Firma at-home sucht Berater für Raummessungen, um Ursachen von Schlafstörungen bei Kunden zu beseitigen. Sie erweitert ihr Beraternetz.

Umweltfaktoren wie Mobiltelefone, WLAN-Netze und eingeschaltete Elektrogeräte stören den Schlaf und die Gesundheit.

Die Firma at-home e.K. hilft ihren Kunden die Umweltfaktoren für Schlafstörungen aufzuspüren und den richtigen Schlafplatz zu finden.

Sie will ihr Beraternetz deutschlandweit erweitern und sucht Geschäftspartner.

Geschäftspartner gesucht – hauptberuflich oder als 2.Standbein

Die Firma at-home sucht Geschäftspartner mit Interesse für Gesundheitsberatung zu einem gesunden Schlafplatz. Schlafstörungen bürgen Risiken für die Gesundheit des Menschen.

Die Firma at-home bildet ihre Partner im hauseigenen Schulungszentrum aus. Die nächste Ausbildung startet am 24.10.2020.

Eine Woche Schulung am Firmensitz in Horstmar folgen vier Wochen Praxis in der Heimatregion des Geschäftspartners. At-home begleitet den praktischen Teil mit täglichem Feedback und Hilfen über die Medienkanäle. Danach folgt noch eine Woche Ausbildung in Horstmar.

“Weil wir aus Qualitätsgründen maximal fünf Teilnehmer pro Zyklus ausbilden, können wir den Beginn nach den Wünschen unserer Teilnehmer noch anpassen.” sagt die Geschäftsführerin Annemarie Heuer.

Interessenten melden sich telefonisch bei der Geschäftsführerin Annemarie Heuer – Tel. 02558 986522.

Die wichtigste Voraussetzung für die Tätigkeit ist, dass der Berater oder die Beraterin mit Menschen auf Augenhöhe zu reden. Da jeder Mensch nachts gut durchschlafen will, sind die Berater gern gesehen. Schlafstörungen nehmen durch die Technisierung unserer Gesellschaft zu.

Es bestehen überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten in diesem speziellen Gesundheitsmarkt der Schlafstörungen.

Was beinhaltet die Ausbildung?

In der praxisorientierten Ausbildung lernen die Interessenten:

-Theorie und Praxis der baubiologischen Messtechnik in Elektrobiologie und Geobiologie

-Wie führe ich eine at-home-Schlafplatzuntersuchung durch (Theorie und Praxis)

-Erarbeiten von Sanierungsmaßnahmen mit Produktschulung für Sanierung oder Abschirmung

-Ursachen und Folgen von Schlafstörungen

-Zusätzliche Hilfen für Kunden

Welche Aufgaben hat ein Berater?

Ausführliche Informationen erhalten Interessenten in einem Online Webinar. Sie melden sich auf der Webseite kostenlos an.

Die Berater arbeiten von zu Hause ohne Kosten für ein Ladenlokal, Personal oder Lager. Sie nutzen die erprobte Marketing-Konzeption der Firma at-home.

Die Berater führen im Haus oder der Wohnung von Kunden Messungen durch, um die Störfelder zu finden. Sie beraten die Kunden mit ihrem Fachwissen zum Entfernen dieser Störfelder.

Sie entfernen diese Ursachen sofort oder empfehlen nachhaltige Abschirmungen. Elektrische und elektronische Einflüsse senken die Regeneration des Körpers im Schlaf.

Werden die Ursachen beseitigt, schläft der Mensch besser. Der Schlaf stärkt das Immunsystem.

Die Firma at-home führt Raum-Messungen durch und findet die elektrischen Störfelder, die den Schlaf negativ beeinflussen. Sie beraten zum nachhaltigen Entfernen dieser Ursachen. Sie hilft Menschen den richtigen Schlafplatz zu finden und damit die Regeneration im Schlaf zu verbessern.

In über 20 Jahren half at-home mehr als 20.000 Menschen.

Kontakt

at-home e. K

Annemarie Heuer

Ostendorf 38

48612 2 Horstmar

02558 986522

: 02558 986523

info@at-home.de

https://at-home-baubiologie.de/

Bildquelle: at-Home