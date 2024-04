Geschenk an Musiker: Music-Domains für lau

Die Vorteile der Registrierung von Music-Domains in der MCMO-Phase

In der heutigen digitalen Ära ist eine starke Online-Präsenz für Musiker und Unternehmen der Musikindustrie unerlässlich. Die Registrierung von Music-Domains während der MCMO-Phase (Musician and Music Organization Phase) bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich im Internet effektiv zu positionieren. In diesem Artikel werden wir die Vorteile dieser speziellen Registrierungsphase erörtern und die Wichtigkeit betonen, die sich bietende Gelegenheit vor ihrem Ende am 24. Mai zu nutzen.

Exklusiver Zugang für Branchenangehörige

Die MCMO-Phase gewährt Musikern und Musikorganisationen exklusiven Zugang zur Registrierung von Music-Domains. Um eine Domain in dieser Phase registrieren zu können, müssen die Interessenten nachweisen, dass sie:

a) Musiker sind oder der Musikindustrie angehören,

b) Mitglied einer anerkannten Organisation von Musikern oder für Musik sind.

Dieser exklusive Zugang sorgt dafür, dass Music-Domains von denjenigen genutzt werden, die eine direkte und authentische Verbindung zur Musikwelt haben, was die Relevanz und Glaubwürdigkeit dieser speziellen Domain-Endung unterstreicht.

Schutz der Markenidentität

Durch die Registrierung einer Music-Domain in der MCMO-Phase können Akteure der Musikindustrie ihre Markenidentität effektiv schützen. Dies verhindert, dass Dritte den Namen oder die Marke für unlautere Zwecke nutzen. In einer Branche, in der das Image entscheidend ist, bietet dies einen wesentlichen Vorteil.

Erhöhte Sichtbarkeit und Auffindbarkeit

Eine Music-Domain signalisiert sofort die Zugehörigkeit zur Musikindustrie und verbessert die Auffindbarkeit in Suchmaschinen bei musikbezogenen Suchanfragen. Dies trägt dazu bei, sich in einem überfüllten Online-Markt abzuheben und eine zielgerichtete Besuchergruppe anzuziehen.

Attraktive Kosten in der Erstregistrierungsphase

Ein weiterer bedeutender Vorteil der MCMO-Phase sind die attraktiven Kosten für die Erstregistrierung einer Music-Domain. Mit nur 2,95 EUR bietet diese Phase eine kostengünstige Möglichkeit, online sichtbar zu werden. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Musikern und Musikorganisationen, ihre Ressourcen effizient einzusetzen und ihre digitale Präsenz auszubauen.

Dringender Handlungsbedarf vor dem Ende der Phase

Es ist wichtig zu betonen, dass die MCMO-Phase am 24. Mai unwiderruflich endet. Interessenten sollten diese einmalige Chance nutzen, um von den Vorteilen einer frühen Registrierung zu profitieren. Die Endlichkeit dieser Phase fügt einen Anreiz hinzu, nicht zu zögern und die Möglichkeit einer Registrierung ohne Verzögerung zu ergreifen.

Fazit

Die Registrierung einer Music-Domain während der MCMO-Phase bietet signifikante Vorteile für Musiker und Vertreter der Musikindustrie. Die Kombination aus exklusivem Zugang, Schutz der Markenidentität, verbesserter Sichtbarkeit und attraktiven Kosten macht diese Phase besonders vorteilhaft. Angesichts des nahenden Endes der Phase am 24. Mai ist es entscheidend, diese Gelegenheit jetzt zu ergreifen, um die digitale Präsenz in der Musikbranche zu stärken.

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: whoalice-moore