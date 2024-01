Am 14. Februar ist es wieder so weit: Am Valentinstag beschenken sich Frischverliebte, aber auch Paare, die schon länger zusammen sind, mit einer Kleinigkeit. Wer auf der Suche nach einer besonderen Geschenkidee bis 20 Euro zum Valentinstag ist, sollte sich im Shop von boonbirds® umsehen.

Dort findet man wunderschönen Schmuck als Geschenkidee bis 20 Euro: Wie wäre es mit einer feinen Kette mit Herzanhänger in 999-feinversilbert? Diese ist filigran ausgearbeitet, feingliedrig, leicht und nickelallergiefrei und ca. 42 cm lang. Damit macht man seiner Partnerin zum Valentinstag auf jeden Fall eine Freude. Das Besondere an dieser Geschenkidee bis 20 Euro zum Valentinstag ist die hochwertige und edle Karte, auf der die Kette befestigt ist. Diese wünscht dem Empfänger „believe in love“ – ein Zeichen der Verbundenheit und tiefen Liebe, die sich am 14. Februar auf der ganzen Welt zwischen Verliebten zeigen. Rund um den Valentinstag bietet boonbirds® viele Geschenkideen bis 20 Euro an. Egal, ob ein Echtstein-Kugelarmband mit einem Schutzengelanhänger oder Perlenringe mit dem passenden Perlenarmband – mit den besonderen Geschenkideen bis 20 Euro zum Valentinstag, die es bei boonbirds® gibt, ist für alle ein Tag der Liebe!

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

https://www.instagram.com/boonbirds/

Firmenkontakt

H.C.A. Collection Handels-GmbH

Ahmad Ghalamkarizadeh

Voßkuhlenweg 2

22941 Bargteheide

04532/2886180



http://www.boonbirds.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www-pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.