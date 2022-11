KITTYS Massagegutscheine zu Weihnachten – das beste Geschenk, was Sie Ihren Lieben schenken können!

Geschenkidee zu Weihnachten – Kittys Thaimassage Stuttgart

Ganz nach dem Motto: „Morgen, Kinder, wird“s was geben! Morgen werden wir uns freuen!“ sind Massagegutscheine zu Weihnachten, das ideale Geschenk für alle Altersstufen. Eine Wohltat zu verschenken, kann nur von Herzen kommen und zeigt, wie viel Gedanken Sie sich bei der Auswahl einer geeigneten Kleinigkeit gemacht haben. Ob Großmutter, Großvater, Ehepartner:in oder Freunde, alle werden von der THAIMASSAGE IN STUTTGART begeistert sein.

Hiervon profitieren ebenfalls ältere Kinder, welche in ihrer Freizeit viel Sport treiben. Im Mittelpunkt, der hier vorgestellten Massageform, steht die körperlich-geistige Genesung, die als ganzheitliches Prinzip ebenfalls seelische Heilung verspricht. Kaufen Sie jetzt Massagegutscheine zu Weihnachten und profitieren Sie, von den derzeit günstigen Konditionen, die Ihnen beim online buchen gewährt werden. Massage Gutscheine sind das Beste, was dem oder der Beschenkten passieren konnte. Dazu im Folgenden ein wenig mehr.

NEU: TERMINE & GUTSCHEINE STRESSFREI ONLINE IN STUTTGART BUCHEN.

Die traditionelle Thai Massage, ein UNESCO-Weltkulturerbe der ganz besonderen Art

Die traditionelle Thai Massage ist eine Massageform, welche laut Übersetzung „Massieren nach uraltem Wissen“ genannt wird. Es ist nicht ohne weiteres möglich, diese Massageform als Physiotherapeut:in oder Masseur:in auszuüben. Dafür ist jahrelange Erfahrung sowie eine Lehre mit Abschluss vonnöten, die nicht jedem Menschen gewährt wird. Zur praktischen Anwendung kommen verschiedene Techniken, die historisch betrachtet, Kombinationen aus vielen ostasiatischen Heilpraktiken sind. So wird die Urheberschaft dieser Massagetechnik dem indischen Arzt und Gelehrten Jivakar Kumar Bhaccha zuerkannt. Weiter entwickelt wiederum wurde die Thaimassage durch buddhistische Mönche in Thailand.

Letztendlich entwickelte sich eine Form ganzheitlichen Anwendungen und Praktiken, die einerseits dem Yoga, indischen Ayurveda sowie der Druckpunktmassage zugeordnet werden können. Letztgenannte orientiert sich speziell an den sogenannten Energielinien und Energieknoten im Körper, die ebenfalls aus der Akupunktur bekannt sein sollten. Diese Form der Massage als „heilsame Berührung“ zu bezeichnen, ist somit mehr als verständlich. Im Mittelpunkt der Thaimassage in Stuttgart steht die körperlich-geistige und seelische Ausbalancierung des Körpers, dessen Gesundung sowie Vorsorge. Gutscheine für diese Massagepraktik kommen zu Weihnachten aus vollstem Herzen.

Massage Gutscheine zu Weihnachten, um positiv in das nächste Jahr zu starten

Die Thai Massage bietet viele Vorteile, welche andere Massagesitzungen nicht so einfach bieten können. Im Mittelpunkt stehen hier nicht nur, die aus dem Yoga bekannten Dehn- und Streckübungen zur Revitalisierung der Sehnen, Gelenke und Muskeln, sondern ebenfalls die tiefer greifenden Druckpunktmassagen. Inmitten einer beruhigenden, wohlklingenden sowie gut riechenden Arbeitsatmosphäre kann die ganze Aufmerksamkeit auf die sinnliche Heilpraktik gelenkt werden. Diese führt wiederum zu einer Tiefenentspannung, welche sämtliche Körperbereiche lockert und entspannt. Dieser sinnliche Genuss zu Weihnachten kann ebenfalls der Gesundheitsprävention dienen. Des Weiteren ist es möglich, mit der Massage zum online buchen folgende Krankheitsbilder zu behandeln:

Personen, die über Kopfschmerzen oder Schmerzen allgemein leiden, werden von der Thai Massage in Stuttgart profitieren. Volkskrankheiten wie Gelenk- und Rückenschmerzen können während der Anwendung erfolgreich gelindert werden. Des Weiteren ist diese Massagepraktik Personen zu empfehlen, die an Schlafstörungen, Ohrensausen, Durchfall, Verstopfung oder Übelkeit leiden. Die vielfältige Art und Weise, mit denen die Kittys Thai Massage Stuttgart körperliche Beschwerden reduziert, ist auf die Förderung der Durchblutung sowie der Tiefenentspannung und Dehnung zurückzuführen. Am Ende gilt, man sollte es ausprobiert haben, um sich ein eigenes Bild machen zu können. Der oder die Beschenkte wird sich definitiv freuen und die Exotik neuer Heilungsmöglichkeiten zu schätzen wissen.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

