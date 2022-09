Geschenkideen für Freundinnen – Wellnesstag in München

Gemeinsame Zeit verschenken

Einfach mal „Danke“ sagen und die langjährige Freundschaft zelebrieren.

Was gibt es da schöneres als einen Beautytag mit der besten Freundin.

beautystyle in München ist eine Wellness-Oase mitten in München.

Endlich einmal wieder gemeinsam entspannen, quatschen, für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen und jede Menge Beautytipps erhalten.

Erleben Sie einen tollen Freundinnentag und gönnen Sie sich wertvolle Zeit mit- und füreinander, fernab vom Alltag.

Beauty und Styling unter Freundinnen bei beautystyle in München.

Das Programm beginnt mit einem Gesichtstreatment (Reinigung, Ampulle, Maske und Abschlusspflege), einem entspannenden Handspa-Programm für zarte, gepflegte Hände.

Zum Abschluss sorgt ein Make-up und Haarstyling vom Profi für den perfekten Auftritt.

Zahlreiche Beautytipps mit leckerem Kaffee und Kuchen runden den wunderschönen Beautytag ab.

Preis: pro Person 129,- Euro

Vereinbaren Sie direkt einen Termin: http://bit.ly/2ZrOFOr

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

