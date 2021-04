Geschenkideen mit legendärem Klipsch Sound zum Mutter- und Vatertag

Indianapolis, USA, 22. April 2021 – Mit Klipsch ganz einfach besten Klang zum Mutter- und Vatertag verschenken: Die Produkte der US-amerikanischen Audioschmiede bieten für jede Gelegenheit die passende musikalische Untermalung und heben sich vor allem weit von den üblichen Ideen ab. Mit mobilen True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern, einem Drahtlos-Lautsprecher, einer klangstarken Soundbar sowie klassischen Standlautsprechern lässt das Line-up keine Wünsche offen. So steckt auch in jedem einzelnen der Audio-Produkte die legendäre Klangsignatur, für die Klipsch seit 1946 bekannt ist.

T5 II True Wireless Sport In-Ears: echter Klipsch Sound für unterwegs

Viele Menschen hören ihre Playlists am liebsten beim Joggen, auf Reisen oder dem Weg zur Arbeit. Die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer T5 II Sport von Klipsch sind daher ein passendes Präsent für outdoor- sowie sportbegeisterte Mütter und Väter, die einen sicher sitzenden Kopfhörer nicht missen möchten. Neueste Treibertechnologien bringen dabei den legendären Klipsch Sound perfekt zur Geltung und mit bis zu acht Stunden durchgehender Wiedergabedauer machen die In-Ears von Klipsch auch nach mehreren Workouts nicht schlapp – weitere 24 Stunden Laufzeit stecken zudem im Lade-Case. Dank IP-67 Standard widerstehen die kleinen Audio-Schmuckstücke auch den Elementen und verschiedene Ohrpassstücke sowie Ohrflügel sorgen in jeder Situation für besten Halt.

Drahtlos Musik genießen mit Heritage Groove

Mit dem Heritage Groove kann der Mutter- und Vatertag gleich gebührend zelebriert werden. Der kompakte Lautsprecher sorgt mit einem einzelnen 3-Zoll-Treiber an der Vorderseite sowie zwei weiteren Passiv-Membranen an den Gehäuseseiten sowohl im Wohnzimmer als auch auf der Terrasse oder dem Balkon für Sound zum Genießen. Dabei gelangt die Lieblingsmusik entweder via Bluetooth® oder über den integrierten 3,5-mm-Klinkeneingang zum Heritage Groove. Ein besonderes Extra ist dabei das verbaute Mikrofon, das den stilvollen Schallwandler wahlweise zur Freisprecheinrichtung macht. Der Heritage Groove ist mit seinem Vintage-Design und hochwertigen Materialien ein zeitloses Geschenk, das auch in einigen Jahren noch viel Freude bereiten wird.

Cinema 600 Soundbar für puren Filmgenuss

Die erst kürzlich vorgestellte Soundbar Cinema 600 ist das optimale Geschenk für Film-Enthusiasten, die auf eine detaillierte und dynamische Wiedergabe mit einer ordentlichen Portion Tiefton Wert legen. So wird auch gleich die ganze Familie von effektgeladenen Action-Streifen und spannenden Thrillern in ihren Bann gezogen. Für anspruchsvolle Cineasten liefert die Soundbar zusammen mit dem kabellosen Subwoofer ganze 600 Watt Maximalleistung, wobei ein 8-Zoll-Treiber für das beachtliche Tieftonfundament verantwortlich ist. Neben dem linken und rechten Kanal ist ein dedizierter Center-Kanal in der Cinema 600 integriert. Dieses Gesamtpaket sorgt gleichzeitig für eine breite Klangbühne als auch optimal wiedergegebene Dialoge. Über Bluetooth, HDMI mit ARC, 3,5-Millimeter-Klinke oder ein optisches Audiokabel ist die Klangstange im Nu angeschlossen und zusammen mit den separat erhältlichen Surround-Lautsprecher Surround 3 kommen auch die Effekte aus dem Hintergrund in vollem Umfang zur Geltung.

RP-8000F: Hervorragende Standlautsprecher für das Heimkino

Mütter und Väter haben schon genug anstrengende Aufgaben im Alltag zu bewältigen und können sich mit den RP-8000F die Welt des legendären Klipsch Sounds ins eigene Wohnzimmer holen und eine Auszeit gönnen. Die Standlausprecher sind dabei eine hervorragende Ausgangsbasis für ein Surround-Set, bereiten aber auch im Stereo-Verbund einiges an Hörvergnügen. Denn schon mit der Entwicklung des ersten Klipschorns verfolgte Paul W. Klipsch 1946 das Ziel, die besondere Atmosphäre eines Live-Konzerts in das heimische Wohnzimmer zu übertragen. Auf diese Philosophie bauen die US-Amerikaner auch bei ausgewachsenen Standlautsprechern wie den RP-8000F und verwenden dabei die bewährten Tractrix® Hornhochtöner sowie zwei 8-Zoll-Tiefmitteltöner aus gesponnenem Kupfer. Das Ergebnis sind effiziente Lautsprecher, die einen Klang voller Klarheit, Dynamik und Details für unterhaltsame Abende mit Musik und Filmen erschaffen. Zusammen mit einer eleganten Treiberabdeckung, Aluminium-Standfüßen und massiver Bauweise sind die Schallwandler das optimale Geschenk für die ganze Familie.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die T5 II True Wireless Sport sind in den Farben Schwarz, Weiß und Grün für eine unverbindliche Preisempfehlung von 229,00 Euro verfügbar.

Den Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove im Vintage-Look gibt es für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179,00 Euro und die Soundbar Cinema 600 für 599,00 Euro, wobei die optionalen Effektlautsprecher Surround 3 für eine UVP von 299,00 Euro erhältlich sind. Die Standlautsprecher RP-8000F sind für 749,00 Euro pro Stück im Fachhandel verfügbar. Die weiteren Produkte dieser Pressemeldung sind im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch zu finden (alle Preise inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

