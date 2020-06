Gestärkt aus der Krise hervorgehen: Industrial IoT-Service erleichtert Remote Monitoring, Analyse und Optimierung der Produktion

Pfannenberg setzt für IRES Shopfloor Analytics auf Cybus Connectware als IIoT Edge Hub

Corona bringt es an den Tag: Kein Betrieb kann es sich leisten, wochenlang auf einen Großteil seiner Belegschaft zu verzichten – das gilt insbesondere für die industrielle Produktion, in der das Homeoffice nur bedingt weiterhilft. Gefragt sind innovative Lösungen, wie Unternehmen krisenbedingten Ausfällen vorbeugen können.

Hamburg, 09. Juni 2020 – Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank oder in Quarantäne? Pfannenberg, der Spezialist für elektronische Industrietechnik aus Hamburg, ermöglicht Produktionsunternehmen mit IRES Shopfloor Analytics ab sofort ein einheitliches Monitoring sämtlicher Maschinen und Fertigungsprozesse – schnell, fehlerfrei und sicher, ob vom Büro aus oder dem Homeoffice. Basis der leistungsstarken Lösung: Cybus Connectware als IIoT Edge Hub.

Verschiedenste Maschinen mit unterschiedlichen Signalen erfordern typischerweise eine kontinuierliche Vor-Ort-Überwachung durch speziell geschultes Personal. Steht dieses aber – zum Beispiel durch coronabedingte Schutzmaßnahmen (wie Abstandsregelung oder weniger Mitarbeiter vor Ort) – nicht im selben Maße zur Verfügung wie eigentlich erforderlich, muss die produktionskritische Überwachung in der Regel durch ungeschulte Personen übernommen werden. Mögliche Folgen: Verlangsamung der Fertigung, Fehler oder sogar Ausfälle. Abgesehen von weiteren möglichen Infektionswellen kann sich das Problem auch dadurch weiter verschärfen, dass große Abnehmerunternehmen, Banken oder Versicherungen zuverlässige Maßnahmen zur Vorbeugung entsprechend bedingter Lieferengpässe verlangen.

IRES Shopfloor Analytics von Pfannenberg ist in der Lage, nicht nur jedes Signal von nahezu jedem Maschinentyp von jedem Hersteller, sondern auch von Handarbeitsplätzen automatisiert zu erfassen, standardisiert und systematisiert anzuzeigen und im Zeitverlauf zu analysieren. Produktionsmanager können so die gesamte Fertigung auch aus der Ferne überwachen und schneller, gezielter und fehlerfrei handeln. Die akute Problemlösung ist zugleich Grundlage für faktenbasiertes Lernen und modernes Shopfloor-Management. Fertigungsunternehmen können damit gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Wesentliche Fähigkeiten der Lösung werden durch Cybus Connectware ermöglicht. Statt Maschinen aufwendig über viele einzelne, herstellerspezifische Gateways anzubinden, fungiert der IIoT Edge Hub mit über 30 Industriekonnektoren als universelles Gateway.

Pfannenberg Produktmanager Jakob Scheitza: “Was Cybus Connectware zur perfekten Basis für IRES Shopfloor Analytics macht, ist die Any-2-(m)any Konnektivität, schlanke on-premises IPC Implementierbarkeit und die Docker-basierte API. Ideal für unsere Entwickler und im Ergebnis optimal für unsere Kunden.”

Die Datenvorverarbeitung und Analysefunktionen werden direkt “on premises” geleistet. Für die weitere Datenverwendung – egal ob in lokalen Systemen oder in der Cloud – erhält der Kunde zentralisierte und effektive Data-Governance-Funktionen. Lösungsanbieter Pfannenberg kann sein Produkt wiederum aus der Ferne aktuell halten. Implementierungs- und Betriebskosten werden so auf allen Seiten minimiert. Gleichzeitig fungiert Cybus Connectware als technologieneutrale Ebene. Endkunden wie auch Serviceanbieter werden dadurch strategisch wie technisch unabhängig und zugleich kompatibel mit führenden Maschinenherstellern, Software-Anbietern sowie mächtigen Cloud-Plattformen. Ein Modell das für Smart Factories sowie für Industrial-IoT-Services-Anbieter zukunftsweisend ist – weit über den unmittelbaren Nutzen in der Corona-Krise hinaus.

Über Cybus:

Cybus ist ein deutscher Anbieter von Industrial IoT Edge Hub Software. Das Produkt Connectware bietet Smart Factories sowie Anbietern von IIoT Services eine Unified Gateway & Edge Plattform. Schon 2017 hat Cybus den weltweit ersten sicheren Konnektor für Maschinendaten nach IDSA Standard publiziert. Industrieanalyst Gartner hat Cybus weltweit als “Cool Vendor” ausgezeichnet. Das Unternehmen zählt mittelständische und große Unternehmen aus zahlreichen Industriebranchen wie Maschinenbau, Automobil und Luftfahrt zu seinen Kunden.

