Gesund abnehmen, selbst wenn alle anderen Diäten versagt haben

Werde erst einmal gesund, dann nimmst Du auch ab! Neues Gesundheits- und Abnehmprogramm

In Deutschland sind ca. zwei Drittel (67%) der Männer und etwas über die Hälfte (53%) der Frauen übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen ist sogar stark übergewichtig (23% der Männer und 24% der Frauen). Die Tendenz ist steigend, immer mehr Menschen leiden unter ihrem Übergewicht und haben leichte bis starke gesundheitliche Probleme aufgrund ihres Übergewichtes.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. hatte bereits 2017 eine Studie veröffentlicht, in der es hieß: “So dick war Deutschland noch nie”. Das Schlimme ist, dass sich dieser Trend auch bereits bei Kindern und Jugendlichen zeigt. Der Grund für Übergewicht ist seit langem bekannt: Die Menschen essen einfach zu viel von den falschen Sachen!

Die Diät-Branche boomt wie nie zu vor und doch schaffen es die Menschen nicht, durch eine Diät erfolgreich abzunehmen und das Gewicht zu halten.

Abnehmen24 hat einen kostenlosen Gesundheits- und Abnehmreport veröffentlicht und zeigt darin auf, wieso jede Diät dieser Erde den Übergewichtigen viel mehr schadet, als sie ihnen hilft. Eine gratis Online-Präsentation zeigt darüber hinaus auf, wieso alle Diäten von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.

Wer bisher es nicht dauerhaft geschafft hat, abzunehmen, der kann sich an die Gesundheits- und Abnehmexperten von abnehmen24.org wenden. Der Inhaber der Seite, Holger Korsten, hat in nur 8 Monaten knappe 50 Kilo pures Körperfett dauerhaft verloren und zeigt nun anderen Menschen, wie sie endlich es auch schaffen können, ihre überschüssigen Pfunde zu verlieren. Und was noch viel wichtiger ist, dieses Gewicht dann auch dauerhaft zu halten.

Dabei kann das Gesundheits- und Abnehmkonzept ohne Sport, ohne Hunger, ohne Heißhunger und ohne JoJo-Effekt optimal funktionieren, wenn man sich an das persönliche Coaching hält. Gerade das Coaching wird hier großgeschrieben, denn die Menschen müssen verstehen, wieso und wie sie so geworden sind, wie sie sind.

Und mit zunehmendem Gewicht schwindet die Fitness und kommen zahlreiche Wehwehchen, die zu richtig ernsthaften Krankheiten führen können.

Abnehmen für Faule und Abnehmen mit Fettschmelze sind zwei exklusive Konzepte, die beim erfolgreichen und dauerhaften Abnehmen helfen können.

Weitere Informationen erfahren Abnehmwillige auf der Webseite unter abnemhem24.org.

Abnehmen24.org steht für ein neuartiges Gesundheits- und Abnehmkonzept für Faule mit Fettschmelze. Das Motto lautet: “Werde erst einmal gesund, dann nimmst Du auch ab!” Hochwertige Vitamine und Mineralstoffe sorgen für eine optimale Nährstoffversorgung des Körpers. Das bewährte HC-Konzept bietet darüber hinaus ein persönliches Abnehm-Coaching, bei dem der Kunde ganz genau erfährt, wieso er bisher mit keiner Diät der Welt erfolgreich und vor allem dauerhaft abnehmen konnte und wie er das ab sofort ändern kann.

