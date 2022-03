Gesundbüro – The ActiveOffice AWARD -Die Gewinner 2022

Eurocres prämiert die besten Gesundmöbel

Berlin, 28.03.2022. Auf einer virtuellen Veranstaltung, live übertragen auf Youtube, hat der Berliner Workplace-Spezialist Eurocres jetzt zum dritten Mal feierlich den „Gesundbüro® – The ActiveOffice AWARD 2022“ vergeben. Prämiert wurden die besten 15 bewegungsanimieren-den und gesundheitsfördernden Möbel und Produkte – gleichermaßen geeignet fürs Firmenbüro und den heimischen Arbeitsplatz.

Die Gesundbüro® – The ActiveOffice AWARD-Gewinner 2022:

1.Platz Nummer 1 erreichte der „se:fit“ von Sedus, höhenverstellbarer Hocker und Steh-Sitzhilfe in einem, ein echtes agiles Sitzmöbel.

2.Mit dem zweiten Platz wurde die Anti-Ermüdungs-Matte „ActiveFusion“ von Fellowes ausgezeichnet.

3.Das Balance Board von Fezibo erzielte den dritten Platz.

Jenö Kleemann, Initiator und Partner bei Eurocres, sagt zum „Gesundbüro® – The Active-Office AWARD 2022“: „Die drei prämierten Produkte und insgesamt alle TOP15 zeigen, wie man den Arbeitsalltag im Homeoffice und im Büro gesünder gestalten kann. Schließlich besteht genau darin seit zwei Jahren die Herausforderung: Selbst wenn im Firmenbüro alles auf dem neuesten Stand ist – an den Heimarbeitsplätzen sieht es oft nicht so gut aus. Unternehmen müssen daher ihren Fokus auch auf die häuslichen Büros ihrer Mitarbeiter legen. Denn durch die Tätigkeit im Homeoffice haben Bewegungsmangel und gesundheitsschädliche Sitzzeiten sogar noch zugenommen.“

Kleemann weiter: „Eine durchdachte Gesundheitskultur betrifft jeden – Unternehmen, Personaler oder Büromitarbeiter – und kann entscheidende Vorteile liefern: gesundheitlich, im Privaten und zur Abgrenzung von der Konkurrenz im Kampf um Talente. Der Gesundbüro® – The ActiveOffice AWARD schärft das Bewusstsein der Industrie, neue gesundheits- und bewegungs-fördernde Produkte einzuführen und informiert alle Nutzer über die neusten Entwicklungen am Markt.“

Alle TOP15 am Markt verfügbaren Gesundheitslösungen können in den nächsten Wochen im Teststudio und Live-Showcase direkt bei Eurocres im Europa-Center besichtigt und ausprobiert werden: Weichmatten, Stehtische, Sitzkissen, Sitz-Steh-Workstationen, Aufsteller/ Aufsätze für Arbeitstische, Balanceboards, Sitzbälle und Stehhocker. Hier können Sie einen Ter-min vereinbaren: www.eurocres.com/kontakt

Eurocres ist seit mehr als 15 Jahren Treiber und Impulsgeber und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsumgebung für jeden Büromitarbeiter gesünder zu gestalten. Nähere Informationen zum Gesundbüro® – The ActiveOffice AWARD 2022 auch unter: www.gesundbuero.eu

Das Punktesystem

Die Jury der Eurocres-WorkPlace-Spezialisten hat die Modelle nach einem bewährten Punktesystem erprobt und beurteilt – und zwar nach folgender Systematik:

Bewegung: Fördert das Produkt physische Aktivität? Wie stark wird bei der Nutzung das Muskel-Skelett-System aktiviert? In wie weit ist die Bewegungsförderung nachgewiesen?

Motivation: Macht es Spaß das Produkt zu nutzen? Lädt es zur intuitiven Nutzung ein? Wie innovativ ist das Produkt?

Design: Ist das Produkt ansprechend, selbsterklärend & funktional gestaltet? Zeichnet es sich durch ein attraktives Design & Material aus?

Praktikabilität: Ist das Produkt zweckmäßig? Ist das Produkt sicher und gefahrlos nutzbar? Wie funktional ist es?

Sensorik: Welche Sinne werden angesprochen? Wie ist die Haptik, wie fühlen sich die Oberflächen an?

Aus den einzelnen Ergebnissen wird die Gesamtpunktzahl von 0 bis 100 errechnet – der Gesundbüro®-Index. Auf dieser Basis wird der Gewinner ermittelt.

STRATEGISCHES WORKPLACE CONSULTING – DIE NUMMER 1

Vertrauen zählt: Auf Eurocres bauen der Mittelstand und Konzerne, darunter BASF, Allianz, die Deutsche Telekom und Daimler – in mehr als 30 Ländern.

Seit jeher verfolgen wir für unsere Kunden ein Ziel: Mitarbeiter und Arbeitsprozesse müssen so zusammenpassen, dass die Arbeit effizient und motivierend abläuft. Für unsere innovativen Tools und Methoden haben wir viele Auszeichnungen und Branchenpreise erhalten.

