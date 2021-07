Gesunde Hundekissen – HD bei Hunden jetzt vorbeugen!

Hunde werden heute oftmals älter als früher

Hunde stammen von Wölfen ab und tragen noch ca. 95% der Wolfsgene in sich. Bis heute ruhen und nächtigen Wölfe wenn möglich auf weichem Waldboden. Im Gegensatz dazu unsere heutigen Hunde. Diese liegen meist auf den harten Böden unserer Wohnungen. Im Alter bekommen dann viele unserer Hunde etliche Knochenkrankheiten, verbunden mit Schmerzen.

Auch Ihr Hund möchte gut und schmerzfrei schlafen, also nicht auf dem harten Boden oder auf durchgelegenen Kissen, sondern auf einem extra für ihn ausgesuchten Premium Hundebett.

Er soll darauf die richtige Schlafposition finden und sich entspannen. Und nicht erst, wenn er alt oder schon erkrankt ist. Gönnen Sie Ihrem Hund nur das Beste aus der Hundebettenmanufaktur. Orthopädische Hundekissen – Eigenschaften

Mit ihren Eigenschaften eignen sich das moderne orthopädische Hundekissen nicht nur für Vierbeiner, die unter Gelenkschmerzen oder anderen körperlichen Beschwerden leiden. Im Gegenteil, diese orthopädischen Hundekissen dienen oft schon der Prophylaxe. Gesunde Hunde erkranken nicht so schnell an Gelenkproblemen, wenn sie schon früh in einem solchen Bett schlafen.

Auf der schonenden Unterlage, die sich dem Gewicht und der Form des Vierbeiners gut anpasst, kommt es nicht so schnell zu einer Fehlhaltung, sondern der Hund liegt ganz natürlich und entspannt. Das schont seine Wirbelsäule und auch die anderen Gelenke.

Vorbeugen auch bei gesunden Hunden

Wie beim Menschen ist es auch bei seinem Haustier von Vorteil, wenn man frühzeitig vorbeugende Maßnahmen trifft. Durch das ideale orthopädische Hundekissen kann man vermeiden, dass der Hund an den typischen Beschwerden wie Hüftdysplasie (HD) oder Ellbogendysplasie (ED) erkrankt. Die speziellen Bettchen sind deshalb eindeutig die bessere Wahl als die herkömmlichen Körbchen. Weitere Krankheitsbilder sind Probleme mit der Bandscheibe und der Wirbelsäule.

Vor allem Hunderassen wie Dackel, bei denen der Körper relativ lang ist, sind hier gefährdet. Die HD ist hingegen ein hohes Risiko bei schweren Hunden. Solche Hunde sollten auf jeden Fall in einem orthopädischen Hundekissen schlafen. Aber auch bei den Hunderassen, die nicht zu den Risikofällen zählen, ist so ein modernes Bettchen eine gute Wahl.

Die orthopädischen Hundekissen fördern bei den gesunden Hunden die entspannte Haltung und geben ihnen ein rundum gutes Gefühl.

Die optimale Füllung

Das Füllmaterial der speziellen Hundekissen passt sich an den Körperbau, das Gewicht und auch an die Körpertemperatur des Hundes an. Durch diese Funktionalität kommt es auch dann, wenn der Vierbeiner etwas länger in seinem Bett liegt, nicht zu Druckstellen oder zu einem Unwohlsein.

Im Gegensatz dazu werden die Fasern in einem normalen Hundekorb flachgedrückt, sodass sich nach einer gewissen Zeit feste Klumpen bilden und die gesamte Unterlage immer härter wird. Deshalb können die üblichen Hundekörbchen und auch die klassischen Schaumstoffunterlagen nicht mit den orthopädischen Betten verglichen werden.

Gesunde Hunde scheinen im Grunde genommen keine orthopädische Lösung zu benötigen. Es lohnt sich trotzdem, schon für Welpen ein solches Bett zu kaufen. Die viskoelastischen Gewebefasern im Inneren des Hundekissen sorgen dafür, dass die Unterlage auch bei längerer Benutzung nicht zu hart wird.

Dadurch ist eine ideale Lagerung möglich, sodass die Wirbelsäule und auch die Gelenke des Hundes von der spürbaren Entlastung profitieren.

Der gesunde Schlaf ist also vorprogrammiert und sorgt dafür, dass der Vierbeiner noch viele Jahre lang gesund und fit bleibt. Ein orthopädisches Hundekissen ist somit die perfekte Vorbeugung gegen diverse Beschwerden.

FÜR EIN GESUNDES LIEGEN, EIN HUNDEBETT MARKE DOGGYBED®.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

Kontakt

DoggyBed & CatBed

Uwe Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-206743

02306-979311

info@doggybed.de

https://www.doggybed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.