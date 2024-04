Gesundheit an erster Stelle: Wie die innovativen AIR Exchange Luftreiniger Allergikern in der Pollenzeit Erleichterung verschaffen können

Die Frühlingszeit markiert jedes Jahr auch den Beginn der Allergiesaison. Obwohl zu diesem Zeitpunkt verstärkt auf Pollenallergien und Heuschnupfen hingewiesen wird, sind Allergien das ganze Jahr über präsent. Allergene wie Pollen von Blumen, Gräsern und Bäumen, Hausstaubmilben und Tierhaare sind ständige Begleiter in unserem Alltag.

Professor Dr. med. Dr. h. c. Torsten Zuberbier, Direktor des Instituts für Allergologie an der Charite – Universitätsmedizin Berlin und Vorsitzender der Stiftung ECARF, erklärt, dass 30 bis 40 Prozent der Menschen im deutschsprachigen Raum von Allergien betroffen sind.* Forschungen haben gezeigt, dass Allergien mit zunehmendem Alter häufiger auftreten. In der Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen beträgt die Quote mittlerweile 40 Prozent. **

Allergien entstehen, wenn das Immunsystem überreagiert und ein Allergen fälschlicherweise als Bedrohung ansieht. Die Symptome können von einer laufenden Nase oder juckenden Augen bis hin zu Atembeschwerden reichen. Verschiedene Allergene wie Pollen, abgestorbene Hautzellen, Hausstaubmilbenexkremente, flüchtige organische Verbindungen und Schimmelpilzsporen können so das ganze Jahr über Beschwerden verursachen.

Ist die Innenraumluft mit unsichtbaren Partikeln wie Abgasen, Feinstaub und Pollen verschmutzt, können sich diese Allergene mit Schadstoffen aus Putzmitteln, Tierhaaren, Duftkerzen und Farben verbinden. Besonders in gut isolierten Häusern kann die Luftverschmutzung drinnen bis zu fünfmal stärker sein als draußen.

Die AIR Exchange Luftreiniger der femteva mit ihrem einzigartigen Filtersystem und innovativer Ionisationstechnologie mittels TiO2 können bis zu 99,995% der schädlichen Partikel binden.

Hierzu zählen allem voran Bakterien, Viren, Sporen, Schimmelpilze und Pollen, aber auch Aerosole, flüchtige Substanzen wie Formaldehyd, Fette, giftige Dämpfe und Gerüche.

Dank ihrer einzigartigen Vortextechnologie erreichen die AIR Exchange Luftreiniger den ganzen Raum – im Gegensatz zu herkömmlichen Luftreinigern. Die AIR Exchange Raumluftreiniger leisten somit einen effektiven Beitrag, die Raumluftqualität zu verbessern und somit das Wohlbefinden von Allergikern erheblich zu steigern.

