Gesundheit der Pflegekräfte stärken: #PflegeGoesTopfit

Ab dem 6. September nutzen Pflegekräfte sechs Wochen lang kostenlos digitale Angebote rund um das Thema Gesundheit

Lange Schichten, Nachtdienst und Personalmangel – die harten Arbeitsbedingungen der 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland sind längst bekannt. Dass die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen an körperlichen Beschwerden und Erschöpfung leiden, ist daher keine Seltenheit. Topfit.Service Deutschland will die Gesundheit der Pflegekräfte langfristig fördern. Am 6. September startet das Unternehmen deshalb die Aktion #PflegeGoesTopfit.

Sechs Wochen lang erhalten Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder im ambulanten Dienst kostenlos Zugriff auf ausgewählte Inhalte der Topfit.App. Dabei erfahren Sie unter anderem wie man sich auch in der Schichtarbeit ausgewogen ernährt, wie das ergonomische Umlagern von Pflegebedürftigen und Patienten aussieht, wie der Einsatz von Hilfsmitteln die Arbeit erleichtern kann und wie sie psychischen Belastungen im Pflegealltag vorbeugen. Unterstützt wird die Aktion mit wöchentlichen Challenges und Gewinnspielen.

Interessierte Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser oder ambulante Dienste können sich ab sofort für die Aktion registrieren: https://pflegegoestopfit.de/fuer-arbeitgeber

Über Topfit.Service:

Topfit.Service Deutschland ist eine Marke der Dr. Holiday AG, Deutschlands fuhrendem Anbieter von Präventionsreisen mit Krankenkassenzuschuss und ein Unternehmen der REWE Group. Als Spezialist für Prävention unterstützt Topfit.Service beim Aufbau eines modernen Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

.

Kontakt

Dr. Holiday AG

Tobias Werner

Wernerwerkstraße 4

93049 Regensburg

0941/307671-0

info@dr-holiday.de

https://dr-holiday.de/

Bildquelle: Shutterstock