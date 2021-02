Gesundheitszentrum Daniel Wahl – Physiotherapie in Sonthofen und Oberstaufen

Beste Krankengymnastik und weitere Anwendungen für mehr Mobilität und Lebensqualität

Im Gesundheitszentrum für Physiotherapie, Osteopathie und Rehasport in Sonthofen und Oberstaufen sorgen beste Krankengymnastik und weitere individuelle Therapien für mehr Mobilität und somit für mehr Lebensfreude: Das Team erfahrener Physiotherapeuten unterstützt so den kompletten Bewegungsapparat des Körpers, es lindert Schmerzen und stellt die Bewegungsfreiheit wieder her. Physiotherapie, Krankengymnastik, Osteopathie und verschiedene weitere Trainingseinheiten sowie Rehasport werden dabei so kombiniert, dass sich ein Anwendungsplan ergibt, der genau zum jeweiligen Patienten passt.

Physiotherapeut Daniel Wahl hat zudem ein eigenes Therapiekonzept entwickelt: Es zielt erfolgreich darauf ab, dass möglichst die volle Belastbarkeit in Alltag, Beruf und Sport wieder hergestellt wird. Und es reicht von der Schmerzbehandlung bis zur physiotherapeutischen Unterstützung des Körpers zur Wiedererlangung von mehr Bewegungsfreiheit. Ein wichtiges Element der Physiotherapie ist die Krankengymnastik sowie die Osteopathie und der Rehasport. Auch hier ist der Einsatzspielraum sehr groß, das individuelle Spektrum vielfältig: Patienten, die aufgrund einer Krankheit oder durch einen Unfall körperlich eingeschränkt sind, werden bei einem passgenauen Training, das zum Teil sogar in Eigeninitiative zu Hause erfolgen kann, angeleitet. Betroffene integrieren die Übungen in ihren Alltag, können bei Bedarf weitere Trainingseinheiten oder Anwendungen im Gesundheitszentrum in Anspruch nehmen und profitieren so von einem Maximum an besten und verschiedenen Leistungen. Übungen in der Krankengymnastik eignen sich zum Beispiel, um den Bewegungs- und Halteapparat zu stärken, um Versteifungen vorzubeugen und um Schmerzen zu lindern.

Daniel Wahl ist nicht nur erfolgreich als Physiotherapeut, er ist zudem auch DOSB-Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut, Heilpraktiker und LOGI-Coach (Ernährung). Er hat seine hohe fachliche Kompetenz und umfassende Erfahrung in der Physiotherapie und Osteopathie kontinuierlich mit seiner jahrelangen Arbeit im Spitzensport (Betreuung von Nationalmannschaften) sowie in Rehakliniken ausgebaut. Seine Praxis für Physiotherapie und Prävention gibt es in Sonthofen und Oberstaufen nun schon seit weit über zehn Jahren. Daniel Wahl und sein Team arbeiten dort, wo es erforderlich ist, immer auch mit zusätzlichen Fachleuten zusammen: Zu dem weitreichenden Netzwerk des Allgäuer Gesundheitszentrums zählen Ärzte und Vertreter von Krankenkassen, Pflegeheimen und Sportvereinen. Wer die Leistungen der Physiotherapeuten in Anspruch nehmen möchte: Eine zeitnahe Terminvergabe ist in der Regel möglich, auch kann man in akuten Fällen in die Notfallsprechstunde kommen, auch ohne Rezept bzw. ohne Termin. Exzellente Physiotherapie, Krankengymnastik, Osteopathie und Rehasport in Sonthofen und Oberstaufen: Das Team im Gesundheitszentrum freut sich, jedem ganz individuell weiterhelfen zu können!

