GET beantwortet Fragen zu Abscheideranlagen

Abscheider ist nicht gleich Abscheider. Fragen und Antworten zu Abscheideranlagen beantwortet GET auf ihrer Webseite www.get-guete.de unter Services/FAQ.

Als Gütegemeinschaft für Entwässerungstechnik beantwortet GET gerne Fragen zur Entwässerungstechnik. Fragen gibt es immer wieder zu Abscheideranlagen. Die Fragen, die an die Gütegemeinschaft herangetragen werden, kommen oft aus der Praxis. Manchmal sind es Fragen zur Planung, zum Einbau, zu Normen oder zu Gesetzen.

Schlag nach bei GET!

Im vorliegenden Beitrag hat die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik einige typische Fragen zu Abscheideranlagen aufgegriffen. Alle, die mit Abscheidern zu tun haben, wissen: Abscheider ist nicht gleich Abscheider. Oft genug liegt der Teufel im Detail. Abhängig vom Einsatzzweck und Einsatzort gelten unterschiedliche Regelungen. Für Leichtflüssigkeitsabscheider gelten andere Vorschriften als für Fettabscheider, für eine Tankstelle gilt etwas anderes als für die benachbarte Waschstraße.

Fünf Fragen und Antworten zu Abscheideranlagen:

? Frage: Welche Nennweiten und Rohrarten kann ich an einen Abscheider anschließen?

! Antwort GET: Entsprechende Hinweise finden sich in der Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ). Hier sind die Nennweiten für jeden Abscheider dieser Zulassung aufgeführt sowie der entsprechende Normbezug für diese Rohrdurchmesser.

? Frage: Weshalb ist die kleinste Nenngröße der Abscheideranlage für meinen Anwendungsfall nicht ausreichend?

! Antwort GET: Die Nenngröße ist auf Grundlage normativer Vorgaben zu ermitteln. Die Hersteller der GET führen anhand Ihrer Angaben eine Bemessung für Sie durch, stellen Bemessungsprogramme zur Verfügung und sind bei der Auslegung der für Ihren Anwendungsfall geeigneten Abscheideranlage behilflich.

? Frage: Benötige ich für einen Leichtflüssigkeitsabscheider eine selbsttätige Warneinrichtung?

! Antwort GET: Grundsätzlich ist im Leichtflüssigkeitsabscheider eine selbsttätige Warneinrichtung zur Erfassung der Leichtflüssigkeitsschichtdicke und des Flüssigkeitsniveaus einzuplanen. In der DIN 1999-100 Abschnitt 5.6 ist aufgeführt, dass nur dann auf eine selbsttätige Warneinrichtung verzichtet werden kann, wenn es eine behördliche Zustimmung gibt und die erforderliche Überhöhung gegenüber dem maßgebenden Niveau auf der Zulaufseite und gegenüber der Rückstauebene eingehalten ist.

? Frage: Wird eine Warneinrichtung auch bei einer Anlage mit Zulaufverschluss benötigt?

! Antwort GET: Ja. Gemäß der DIN EN 858-1 sind Leichtflüssigkeitsabscheider mit einer selbsttätigen Warneinrichtung auszustatten. Auf den Einbau der selbsttätigen Warneinrichtung kann nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde verzichtet werden. Diese Zustimmung kann nur erfolgen, wenn der Leichtflüssigkeitsabscheider mit der erforderlichen Überhöhung eingebaut wurde. Damit wird ein unkontrollierter Austritt von abgeschiedener Leichtflüssigkeit vermieden. Der Nachweis der Überhöhung ist gegenüber dem maßgebenden Niveau der örtlichen Rückstauebene und gegenüber dem maßgebenden Niveau aus dem Zulaufsystem zur Abscheideranlage zu führen.

? Frage: Muss nach einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage eine Hebeanlage eingebaut werden, wenn die erforderliche Überhöhung zur Rückstauebene nicht eingehalten werden kann?

! Antwort GET: Grundsätzlich ist die Rückstausicherheit zu beachten. Bei einem Rückstauereignis in der Ortskanalisation dürfen keine Leichtflüssigkeiten aus dem Abscheider austreten. Grundsätzlich empfehlen die Hersteller der GET in diesem Falle den Einbau einer Hebeanlage und beraten Sie, welche Maßnahmen Sie im jeweiligen Einzelfall treffen müssen.

FAQ zu Abscheideranlagen auf der Webseite von GET

Sie haben auch Fragen? Schauen Sie doch auf der Webseite der Gütegemeinschaft nach, ob Ihre Frage vielleicht in der Fragen-und-Antwortsammlung zu Abscheideranlagen schon dabei ist: www.get-guete.de/services/faq/. Vielleicht ist das Thema, das Sie interessiert, auch schon einmal in den GET-Kompakt-Infos beschrieben worden, zu finden unter www.get-guete.de/news/get-kompakt-infos.

Falls Sie eine andere Frage haben, kontaktieren Sie gerne die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik. Entweder über das Kontaktformular auf der Webseite oder direkt per E-Mail: info@get-guete.de.

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) ist eine RAL-Gütegemeinschaft. Qualität, Sicherheit, Umweltverträglichkeit in der Entwässerungstechnik sind für GET wichtig, sowohl bei Produkten wie auch bei Dienstleistungen in diesem Bereich. GET-Mitglieder sind führende Hersteller und Experten der Entwässerungstechnik, sowie Fachverbände, Prüfinstitute und weitere, anerkannte Fachkundige und Sachverständige. GET vergibt die RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 (Kanalguss), RAL-GZ 693 (Abscheideranlagen) und RAL-GZ 694 (Gebäudeentwässerung). Für gütegesicherte Dienstleistungen mit dem RAL-GZ 968 kooperiert GET mit der Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung e.V.

RAL Gütezeichen helfen, richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Trägt ein Produkt im Bereich Kanalguss das Gütezeichen RAL-GZ 692, bei Abscheideranlagen das RAL-GZ 693 und im Bereich der Gebäudeentwässerung das RAL-GZ 694, so weist es damit eine besondere, geprüfte und nachvollziehbare Qualität, Langlebigkeit und ein hohes Sicherheitsniveau nach. Weitere Informationen zu GET und zur Entwässerungstechnik finden Interessierte unter www.get-guete.de

Mehr zu den RAL Gütezeichen von GET, finden Sie auf der GET-Webseite unter www.get-guete.de/ral/info-ral/ Ganz neu auf der Webseite ist die Rubrik FAQ/Abscheider unter www.get-guete.de/services/faq/

