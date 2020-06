Gewinnchance auf eine Tonic II Armatur

Newsletter abonnieren & am Gewinnspiel teilnehmen

Design-Liebhaber aufgepasst: Unter allen Neuabonnenten, die sich im Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis einschließlich den 2. August 2020 für den kostenlosen Skybad-Newsletter anmelden, verlost der Online Bad- und Sanitärshop fünf Tonic II Waschtischarmaturen aus dem Hause Ideal Standard. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, bedarf es lediglich der Anmeldung zum Newsletter und schon sind Sie im Lostopf. Alles, was Sie hierbei angeben müssen, ist Ihre E-Mail-Adresse – danach heißt es Daumen drücken. Die glücklichen Gewinner werden nach Aktionsende vom Skybad-Team per E-Mail informiert.

Nicht ohne Grund hat sich Skybad für ein Produkt des mehrfach mit renommierten Designpreisen ausgezeichneten Qualitätsherstellers entschieden. Seit über 100 Jahren steht Ideal Standard für höchste Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Design, Technik und Service. Neben den drei klassischen Produktbereichen für das Badezimmer – Keramikprodukte, Acrylwannen und Armaturen – umfasst das Portfolio außerdem Badmöbel, Accessoires und Küchenarmaturen.

Tonic II Waschtischarmaturen spiegeln Ideal Standards Anspruch an Präzision, Qualität und Design bis ins kleinste Detail wider. Sie versprechen dank einer zeitlosen Optik, einer intuitiven Bedienung und einem hohen Sicherheitsstandard ein Badezimmer mit Wohlfühlcharakter.

Tonic II bietet eine ganze Palette an ästhetischen Armaturen, Mischbatterien und Thermostate, die das Design von Becken, Bidets, Duschen und Wannen perfekt abrunden. Alle Armaturen sind mit innovativen Technologien ausgestattet und dabei einfach zu installieren. So auch die zu gewinnende Waschtischarmatur. Sie begeistert durch Eleganz und Design – ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2015. Ihr hoher Auslauf mit seitlichem Griffhebel bietet besonders viel Platz und lässt sich dank praktischer Rot-/Blau-Markierung intuitiv bedienen. Auch die integrierte Ablaufgarnitur verspricht eine komfortable Handhabung und erspart es Ihnen, für das Ablassen des Wassers ins Becken zu greifen. Mindestens genauso praktisch ist der eingebaute Strahlwinkel, der sich mit einem Neigungswinkel von 9 +/- 10 Grad einstellen lässt. Hierdurch können Sie den Wasserstrahl auf Ihr Becken abstimmen und nervige Spritzer vermeiden.

Für die nötige Sicherheit sorgt der beiliegende Temperaturbegrenzer. Mit diesem können Sie die maximale Wassertemperatur ganz einfach justieren und sich wie auch Ihre Familie vor Verbrühungen schützen. Er ist, wie die Armatur selbst, welche sich dank EASY-FIX besonders einfach und schnell anbringen lässt, ganz leicht zu installieren. Und falls Sie von der Tonic II Waschtischarmatur immer noch nicht überzeugt sein sollten: sie ist maximal energie- und wassersparend, was nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel freut.

Doch auch unabhängig der Gewinnchance auf eine Tonic II Waschtischarmatur lohnt sich ein Abonnent des Skybad-Newsletters. Dieser hält Sie regelmäßig über exklusive Aktionen und Gewinnspiele sowie Produktneuheiten, Trends und attraktive Rabatte auf dem Laufenden. Ihr Vorteil: Sie lernen Wichtiges und Aktuelles rund um das Thema Bad vor anderen kennen und sind stets über die besten Schnäppchen informiert. Melden Sie sich heute noch für den Skybad-Newsletter an und sichern Sie sich nicht nur die tollsten Angebote, sondern auch die Chance auf den Gewinn einer Tonic II Waschtischarmatur. Weitere Informationen zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Für alle, die sich ein eigenes Bild von Ideal Standard und das umfangreiche Portfolio machen möchten, lohnt sich ein Besuch auf Skybad.de. Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Markenhersteller und seine zeitlos modernen Produkte, die in keinem Badezimmer fehlen dürfen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Bildquelle: @Ideal Standard