Gewinne steigern durch gezielte Teametwicklung

Wir sprachen mit Business-Coach Claudia Arheit, Mannheim, über eine Strategie zur Teamentwicklung, die gerade jetzt, in der aktuellen Homeoffice-Situation, stark an Bedeutung gewinnt.

Frage: Das Arbeiten im Homeoffice und die damit verbundenen dezentralen Arbeitsplätze belasten derzeit viele Unternehmen. Wie gehen Führungskräfte mit dieser Situation um?

Claudia Arheit: “Zum einen beobachte ich leider immer wieder Führungskräfte, die denken, dass die Mitarbeiterzufriedenheit keine Relevanz für die Gewinnsteigerung ihres Unternehmens hat. Die Stimmung im gesamten Team ist nebensächlich und man hofft, dass nach Corona wieder alles so wird, wie es einmal war.

Aber zum Glück gibt es auch immer mehr coole Chefs. Sie erkennen die Wichtigkeit eines guten Teamspirits und letztendlich die Wichtigkeit eines jeden Mitarbeiters in ihrem Team. Dies maximiert ihren Unternehmensgewinn. Und das gerade jetzt, wo die Zusammenarbeit auf eine harte Probe gestellt wird.

Wenn wir uns mal die aktuelle Gallup-Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit anschauen: Laut den Ergebnissen von 2020 arbeiten rund 70 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland nach dem Motto “Dienst nach Vorschrift”. Und rund 15% der Arbeitnehmer haben bereits innerlich gekündigt. Dies kostet der deutschen Wirtschaft immense Summen an Geld und wirkt sich nachteilig auf den Gewinn eines jeden einzelnen Unternehmens aus.”

Frage: Was empfehlen Sie als Expertin gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen angesichts der derzeitigen Arbeitsweise?

Claudia Arheit: “Jede Führungskraft sollte ihre Mitarbeiter als ihr wertvollstes Gut ansehen. Das heißt gerade in diesen Zeiten muss ein Team einen starken Zusammenhalt besitzen, um nicht auseinander zu brechen. Hier helfen allgemeine Theorien für “Allerwelts-Situationen”, wie man sie in unzähligen Büchern über Gruppendynamik und Motivation nachlesen kann, nicht weiter.

Es müssen die Stärken eines jeden Team-Mitglieds nicht nur gefördert, sondern auch richtig eingesetzt werden. Nur so kann ein Team effizient und mit Spaß arbeiten.

Und gerade in dieser Zeit benötigt die Führungskraft eine Art Kompass, welcher ihr hilft, ihr Team zu navigieren und zu motivieren. Bestehende Erwartungen müssen abgeglichen und die Kommunikation muss angepasst werden, je nachdem, wie das Team “tickt”.

Jede einzelne Führungskraft ist hierbei gefragt, die Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, um Konfliktsituationen gekonnt zu meistern und motiviert die vorgegebenen Ziele zu erreichen.”

Frage: Wie wird sich diese Situation Ihrer Einschätzung nach weiter entwickeln?

Claudia Arheit: “Gerade jetzt berichten mir Geschäftsführer in vielen Unternehmen, wie der Teamspirit immer mehr nachlässt. Die Mitarbeiter ziehen nicht mehr am selben Strang und es wird immer mehr übereinander anstatt miteinander geredet. Es dauert nicht lange und die ersten und gleichzeitig auch die besten Mitarbeiter verlassen das Team. Die Kunden fangen an, sich über die Mitarbeiter zu beschweren. Die Fluktuation steigt stark und die Umsätze sinken dramatisch. Häufig existiert bald das Team nicht mehr.

Und gerade die aktuelle Homeoffice-Situation beschleunigt diese Dramatik noch. Meine Empfehlung ist, nicht warten, sondern handeln.”

Frage: Was ist Ihrer Erfahrung nach besonders zu beachten, um das Problem der sinkenden Motivation und steigenden Fluktuation zu lösen?

Claudia Arheit: “Es ist extrem wichtig zu wissen, warum sich jeder Mitarbeiter so verhält, wie er sich verhält. Hinter diesem allgemeinen Satz steckt viel. Unser Verhalten am Arbeitsplatz weicht zu 80% von unserer eigentlichen Motivation und unseren Stärken ab. Hier ist nur die Frage warum. Diese Frage zu beantworten ist ein wichtiger Schritt, um gezielt Maßnahmen zu ergreifen, damit ein Team wieder mit Spaß bei der Arbeit ist und somit auch effizient seine Ziele verfolgt.

Zudem sollte auch jedes Teammitglied vom anderen wissen, wie es “tickt”, so dass wir gezielter kommunizieren und die Stärken eines jeden einzelnen bewusst nutzen können.”

Frage: Ist neben dem starken Teamverständnis noch mehr zu beachten, um Teams zu motivieren und Ergebnisse zu optimieren?

Claudia Arheit: “Jedes Unternehmen sollte für die Teamentwicklung eine Strategie haben und diese beinhaltet immer mehrere Schritte im Gesamtprozess, die ineinandergreifen. Um maximalen Erfolg zu erzielen, muss hier alles aufeinander abgestimmt sein.

Es hat sich bewährt, einen strukturierten Prozess anzuwenden: Nicht nur die Teammitglieder verstehen, sondern auch dementsprechend handeln. Auch das Verhalten der Gruppe und dessen Beeinflussung spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle.

Mit unseren Kunden analysieren wir direkt vom Start das gesamte Team und zeigen Lösungsmöglichkeiten sowie konkrete Umsetzungsschritte auf.”

Danke, liebe Claudia Arheit, für diese interessanten Einblicke und weiterhin viel Erfolg!

Ihre mehr als 20-jährige Erfahrung als Managerin und ihr Fachwissen als Business-Coach für Mitarbeiterführung und Teamentwicklung nutzt Claudia Arheit jetzt in vielen Unternehmen.

In ihren Trainings und Coachings zeigt sie Führungskräften und ihren Teams, wie diese mit bewährten und innovativen Strategien ihre Ziele besser und schneller erreichen. Dabei werden unnötige Kosten eliminiert, Fluktuation minimiert und der Umsatz maximiert.

Sie ist ihr Business-Coach, wenn sie die Motivation des gesamten Teams steigern, die Stärken eines jeden Teammitglieds gezielt nutzen und die Führung ihrer Teams optimieren möchten.

Bildquelle: klassisch-modern, Stefan Leifken