GEZE als TOP 100 Innovator im Mittelstand ausgezeichnet

Leonberg, 25. Juni 2020. Auch 2020 gehört GEZE wieder zu den 100 innovativsten Unternehmen in Deutschlands Mittelstand. Zu diesem Urteil ist das Institut fur Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversitat Wien im Rahmen des TOP 100 Award gekommen. GEZE überzeugte die Jury mit innovativen Lösungen und modernster Technik in den Bereichen Brandschutz und Gebäudeautomation sowie einem exzellenten Innovationsklima. Das Unternehmen aus Leonberg erhält damit zum neunten Mal die Auszeichnung als TOP 100 Innovator.

GEZE zum wiederholten Mal ausgezeichnet

GEZE überzeugte die Jury des TOP 100 Wettbewerb in allen Kategorien und darf sich so wieder TOP 100 Innovator nennen. Gerald Haas, Leiter der Entwicklung bei GEZE, sagt: “Das TOP 100-Siegel gehört zu Deutschlands wichtigsten Mittelstandspreisen und ist ein bedeutender Indikator für die Innovationskraft von Unternehmen. Die erneute Auszeichnung zeigt, dass GEZE auch 2020 zu den innovativsten Unternehmen im Mittelstand gehört. Diese Position wollen wir künftig weiter ausbauen, um Gebäude noch lebenswerter zu machen.”

Innovative Produkte für lebenswerte Gebäude

Die TOP 100 Jury würdigt mit der Auszeichnung vor allem die Expertise des Leonberger Unternehmens im Bereich der Gebäudetechnik. In den Anwendungsfeldern Brandschutz und Gebäudeautomation überzeugt GEZE immer wieder mit innovativen Lösungen. Darunter das Gebäudeautomationssystem GEZE Cockpit, mit dem sich automatisierte Systemkomponenten aus den Bereichen Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik vernetzen, zentral steuern und gezielt überwachen lassen. Damit ermöglicht GEZE es seinen Kunden mit Hilfe modernster Technologien ressourcenschonend zu agieren und Gebäude digital zu vernetzen.

Ausschlaggebende Kriterien für die TOP 100

Die TOP 100 Auszeichnung wird seit über 25 Jahren an mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland vergeben. Dabei werden die Gewinner transparent, nachvollziehbar und auf wissenschaftlicher Basis ermittelt. Einzelne Neuerungen sind dabei nicht entscheidend. Stattdessen hat das Institut fur Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversitat Wien unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke fünf ausschlagegebende Kriterien für die Auszeichnung definiert: innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Open Innovation/Außenorientierung und Innovationserfolg.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-als-top-100-innovator-im-mittelstand-ausgezeichnet

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. Der Gruppenumsatz beträgt über 448,4 Mio. Euro.

Bildquelle: © GEZE GmbH