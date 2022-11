GEZE Antrieb F 1200+: Raumhohe, schwere Fenster leicht und sicher bedienen

Leonberg, 9. November 2022. Für das Öffnen und Verriegeln großer, raumhoher Fenster bietet der innovative Fenster-, Türen- und Sicherheitsspezialist GEZE einen eigenen Antrieb: den F 1200+. Der Fensterantrieb ist unter anderem auch für große, schwere Dreh-Kipp- und Kipp-Fenster bis 3,50 Meter Höhe, 2,40 Meter Flügelbreite und 200 Kilogramm Flügelgewicht ausgelegt: Ein starker, aber sehr leiser Antrieb kann die Fenster in die gewünschte Kipp-Position bringen und das Fenster entriegeln, sodass eine manuelle Drehstellung möglich ist. Der Antrieb lässt sich über die GEZE IQ box KNX einfach in automatisierte Steuerungskonzepte integrieren.

Raumhohe Fenster einfach bedienen

Bodentiefe Fenster oder Fenster mit großen Glasflächen gelten vor allem in hochwertigen Hotel- und Büroräumen sowie in öffentlichen Gebäuden mittlerweile als Standard. Neben dem ästhetischen Aspekt verbessern große Fenster aber auch das Wohlbefinden in den Räumen. Benutzer schätzen das natürliche Licht und die Möglichkeit einer natürlichen Lüftung. GEZE präsentiert mit dem F 1200+ einen Antrieb, mit dem sich auch sehr große und schwere Dreh-Kipp-Fenster aus Aluminium spielend leicht automatisch oder manuell per Tastendruck öffnen lassen. Das moderne und schlichte Design des Fensterantriebs sorgt bei Architekten und Planern für eine hohe Gestaltungsfreiheit. Moderne Fassaden mit bodentiefen, großen Fenstern, die für frische Luft sorgen und damit zur Energieeffizienz des gesamten Gebäudes beitragen, sind mit dem F 1200+ realisierbar. Für das herausragende Produktdesign des F 1200+wurde GEZE mit dem Iconic Award – „Best of Best“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Product“ überzeugte der innovative Fensterantrieb die Jury des Rats für Formgebung | German Design Council.

Höchster Komfort und Sicherheit

Der F 1200+ Antrieb ist in Kombination mit dem F 1200 Beschlag für Dreh-Kipp-Fenster bis 3,50 Meter Höhe und 2,40 Meter Flügelbreite sowie einem Gewicht bis 200 Kilogramm pro Flügel konzipiert. Der Antrieb öffnet und schließt den Flügel in Kippstellung für eine natürliche Lüftung und übernimmt gleichzeitig die Verriegelungsfunktion. Durch die manuelle Drehfunktion kann das Fenster zur Stoßlüftung komplett geöffnet werden. Auch im Wartungsfall sowie bei der Reinigung des Fensterglases ist das manuelle Öffnen in Drehposition von Vorteil. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, wird über ein mechanisches Schloss oder eine Parametrierung am Antrieb verhindert, dass unautorisierte Personen den Flügel in Drehstellung öffnen können.

Für automatisierte natürliche Lüftungslösungen

Der F 1200+ Antrieb lässt sich über die IQ box KNX vernetzen. Die Fenster können dank der KNX-Kompatibilität des Antriebs intelligent in die übergeordnete Gebäudeautomation eingebunden und mit verschiedenen Lüftungsszenarien versehen werden. Gleichzeitig ermöglicht der F 1200+ dem Nutzer im Raum das direkte Ansteuern des Fensters über einintegriertes Bedienfeld direkt am Antrieb. Bei der manuellen Bedienung wird über einen Näherungssensor das Bedienfeld aktiviert. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht es, dass auch Nutzer ohne vorherige Einweisung, wie zum Beispiel Hotelgäste, damit sicher umgehen. Dank optischer Status- und Sicherheitsmeldungen wird über die integrierte LED-Anzeige eine erweiterte Nutzungssicherheit gewährleistet. Optisch sorgt das Bedienfeld für ein modernes Erscheinungsbild im Raum und ersetzt den klassischen Fenstergriff.

ÜBER GEZE:

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.154 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

