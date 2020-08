GEZE Fensterantrieb F 1200+ erhält Iconic Awards: Innovative Architecture

Leonberg, 5. August 2020. Für ein herausragendes Produktdesign wird GEZE dieses Jahr mit einem der Iconic Awards 2020 – “Best of Best” ausgezeichnet. In der Kategorie “Product” überzeugte das Leonberger Unternehmen die Jury mit dem innovativen Fensterantrieb GEZE F 1200+. Im Bereich Interior Design und Architektur zählen die begehrten Iconic Awards 2020: Innovative Architecture zu den renommiertesten Auszeichnungen. Der Preis wird vom Rat für Formgebung | German Design Council ausgelobt.

Das Expertengremium der Iconic Awards: Innovative Architecture zeichnet Projekte aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie aus. GEZE hat an der Ausschreibung mit dem neuen F 1200+, einem smarten Fensterantrieb, teilgenommen. Mit dem GEZE F 1200+ lassen sich große Dreh-Kipp-Fenster spielend leicht automatisch oder auch manuell öffnen. “GEZE stellt bei allen Produkten einen hohen Anspruch an Design und Funktionalität. Die Auszeichnung “Best of Best” des GEZE F 1200+ demonstriert dies eindrucksvoll und unterstreicht unser Streben nach innovativem Produktdesign”, sagt Hannes Klockenhoff, Abteilungsleiter Data Management und Marketing bei der GEZE GmbH.

Raumhohe Fenster komfortabel und sicher bedienen

Hochwertige Büro- oder Wohnräume profitieren von modernen Fassaden mit bodentiefen Fensterelementen. Raumhohe Glasfronten sorgen nicht nur für ein zeitgemäßes Gebäudedesign, sie tragen durch vermehrten Lichteinfall und eine natürliche Lüftung auch entscheidend zur Raumqualität bei. Große Dreh-Kipp-Fenster mit einem Flügelgewicht von bis zu 200 Kilogramm lassen sich einfach und komfortabel mit dem GEZE F 1200+ Antrieb bedienen. Ausgestattet mit dem GEZE F 1200 Beschlag werden die Fenster in Kippstellung automatisch oder manuell geöffnet und geschlossen. Ein leiser, aber starker Motor beschränkt den Geräuschpegel auf ein Minimum. Dabei integriert sich GEZE F 1200+ dank seiner wertigen Optik perfekt in seine Umgebung.

Zusätzliche Details zum F 1200+ und weiteren Produktneuheiten von GEZE erhalten Sie vorab auf dem virtuellen Messestand von GEZE unter https://highlights.geze.com/ Weitere Informationen zum Verkaufsstart des GEZE F 1200+ werden auf der GEZE Website veröffentlicht.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-fensterantrieb-f-1200-erhaelt-iconic-awards-innovative-architecture

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

