GEZE Produkte online erleben: Digitaler Messe-Auftritt präsentiert innovative Technologien

Leonberg, 20. Juli 2020. GEZE steht für smarte technische Lösungen für Türen, Fenster und Gebäudesicherheit: Mit einem digitalen Messestand demonstriert das Unternehmen seine Innovationskraft unter herausfordernden Umständen. GEZE Partner, Kunden und Interessierte können sich unter https://bit.ly/3iJOp5B interaktiv über die wichtigsten Produktneuheiten informieren. Zusätzlich zu den Präsenzseminaren, die demnächst unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften wieder stattfinden werden, bietet GEZE für Verarbeiter und Händler weiterhin Online-Workshops an: https://bit.ly/2AJ0oPP

Interaktiver Messestand bündelt Informationen zu neuen Highlight-Produkten

Wer sich schnell und kompakt zu den GEZE Produkt-Highlights infomieren will, kann sich direkt über die Stand-Übersicht an die entsprechende Position im Stand klicken. GEZE präsentiert jeweils die Highlights zu Fenster- und Türtechnik, Schiebebeschlagssysteme, Sicherheits- und Gebäudeleittechnik. Mit einem Klick auf die jeweiligen Info-Buttons an den Produkten und Infotafeln gelangt der Benutzer zu einer spezifischen Produkt-Unterseite mit weiteren Features, Download-Zugang zu Produkt-Blättern sowie kurzen Produktvideos.

Christian Schulze Dieckhoff, Bereichsleiter Vertrieb Deutschland / Luxemburg bei GEZE, sagt: “Natürlich fehlt uns das direkte Gespräch mit den Kunden, aber schon vor dem notwendig gewordenen Physical Distancing hat GEZE vielfältige Kanäle aufgebaut, um mit Partnern und Kunden in aller Welt in Kontakt zu kommen. Die Mittel, die wir in den Aufbau digitaler Kommunikationsangebote investiert haben, lohnen sich jetzt doppelt. So konnten wir unsere Kommunikation und große Teile des Vertriebes recht einfach auf die neuen Standards umstellen.”

Mit intelligenten Fensterlösungen Räume lebenswerter gestalten

Einen besonderen Schwerpunkt 2020 legt GEZE auf intelligente Fensterlösungen, mit denen sich das Bedürfnis nach natürlicher Belüftung und Tageslicht in Einzellösungen oder gebäudeweit umsetzen lassen. Große Fenster erhöhen die Aufenthaltsqualität in Wohn- und gewerblich genutzten Immobilien erheblich, an die Öffnungs- und Sicherheitstechnik stellen sie durch ihre Dimensionen aber besondere Anforderungen: GEZE präsentiert den intelligenten Antrieb F 1200+, mit dem sich Sicherheits- und Lüftungstechnik verbinden lassen. Mit GEZE NatVent lassen sich die Vorteile natürlicher Lüftung und automatischer Steuerung auf komplette Gebäude oder Gebäude-Einheiten erweitern und in die zentrale Gebäudesteuerung einbinden.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-produkte-online-erleben-digitaler-messe-auftritt-praesentiert-innovative-technologien

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: © GEZE