GfK entscheidet sich nach Pitch für Schwartz Public Relations

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt GfK, einen weltweit führenden Anbieter von Daten und Analytik für verschiedene Industrien, als Neukunden. Das 1934 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg unterstützt Kunden weltweit mit Daten, Analytik und Beratung bei geschäftskritischen Entscheidungsprozessen rund um Verbraucher, Märkte, Marken und Medien.

Aufgabe von Schwartz Public Relations ist es, das breite Produkt- und Serviceportfolio von GfK – vor allem über Fach- und Branchenmedien – zu kommunizieren und so das Wissen um USPs in den relevanten Zielgruppen aus Marketing, Vertrieb, Produktenwicklung, Preisgestaltung und Supply Chain Management zu vertiefen. Dabei geht es insbesondere auch um den Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz oder digitaler Echtzeit-Plattformen, mit denen GfK-Kunden heute und in Zukunft wichtige Business-Entscheidungen treffen können. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im GfK-Claim “Growth from Knowledge”.

“Wir freuen uns sehr, dass sich GfK für uns entschieden hat. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Data Analytics, B2B-Services, Retail und E-Commerce. Dieses Wissen und unser etabliertes Netzwerk an Influencer- und Medienkontakten erlauben einen schnellen und fundierten Start der Zusammenarbeit mit GfK”, so Christoph Schwartz, Gründer und Inhaber von Schwartz Public Relations.

Die Agentur Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet. Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Die Agentur ist spezialisiert auf Produkt- und Corporate-PR, Krisenkommunikation, Mediatrainings und Corporate Social Responsibility. Schwartz Public Relations gehört zu den führenden deutschen IT-PR-Agenturen und ist exklusiver D-A-CH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide.

