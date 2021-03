GFOS bei der Hannover Messe Digital Edition

Die GFOS nimmt als langjähriger Aussteller auch dieses Jahr an der Hannover Messe Digital Edition teil. Sie findet vom 12. bis zum 16. April 2021 statt. Das digitale Konzept dient dazu, sowohl Besucher als auch Aussteller bestmöglich zu schützen und die nötigen Hygienevorschriften einzuhalten. Nachdem das Messejahr 2020 größtenteils improvisiert oder verschoben werden musste, setzen viele Veranstalter 2021 auf virtuelle Konzepte – so auch die Hannover Messe.

Neue Herausforderungen der industriellen Transformation

Das Motto der diesjährigen Hannover Messel lautet “Home of the industrial pioneers”. Im Fokus stehen dabei die industrielle Transformation und die Herausforderungen rund um die Themen Digitalisierung, Individualisierung und Klimaschutz. Die Transformation hat im industriellen Umfeld an Geschwindigkeit aufgenommen. Viele Bereiche, wie die Produktion oder die Logistik, sind davon betroffen und spüren die Auswirkungen etwa durch geändertes Nachfrageverhalten der Industriekunden. Die GFOS ist als Anbieter von Manufacturing Execution Systems ein wichtiger Mitwirkender der industriellen Transformation. Denn MES-Lösungen sind ein zentraler Bestandteil dieses Konzepts, indem sie die Vernetzung zwischen Menschen und Maschine ermöglichen und so Transparenz in den Produktionsprozessen schaffen.

MES für jede Unternehmensgröße & Branche

Damit alle Unternehmen von der Dynamik, die Industrie 4.0 mit sich bringt, profitieren können, bietet die GFOS MES-Lösungen für jede Unternehmensgröße an. Mit über 30 Jahren Erfahrung vertrauen bereits viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen auf die passgenauen Lösungen.

Die Softwarelösung gfos.MES ist ein ideales Tool für die Produktionssteuerung für größere Unternehmen oder auch Konzerne. Sie erzeugt in Fertigungsbetrieben Transparenz, optimierte Abläufe und strafft so die Produktion. gfos.MES | Midsize ist das Basispaket für den schnellen und einfachen MES-Einstieg und kann jederzeit bei Bedarf erweitert werden.

Auch kleine und mittelständische Unternehmen können von unseren langjährigen Erfahrungen profitieren

und ihr Fertigungsmanagement mit dem gfos.SmartProductionManager optimal steuern und verwalten. Diese

cloudbasierte MES-Lösung kann Plug & Play integriert werden, sodass Sie unkompliziert und umgehend eine

funktionsfähige Lösung zur Verfügung haben.

Bedeutung der Digitalisierung in Zeiten der Pandemie

Dass die Agilität von Unternehmen und den dort eingesetzten Softwarelösungen von zentraler Bedeutung

ist, hat die Coronapandemie deutlicher als je zuvor gemacht. Besonders in Blue-Collar-Branchen, wie die

Industrie oder Logistik, ist es nicht möglich, die Belegschaft aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Hier

kommt es auf durchdachte Konzepte zur Einhaltung der Hygienevorschriften an, damit nur so viele

Fachkräfte anwesend sind, wie es zwingend notwendig ist. Die Lösungen zur Personaleinsatzplanung und

gezielter Schichtplanung der GFOS bringen hier einen klaren Mehrwert, um die Belegschaft zu schützen.

Ebenfalls kann durch die Einbindung der Fachkräfte in die Planung mehr Flexibilität geschaffen werden. So

wird auch in diesen Branchen das Konzept “New Work” möglich.

Über diese und weitere Themen werden Katharina Röhrig und Mischa Wittek im Live-Stream zum Thema

“Die Krise meistern – Flexibilität in der Produktion” am Mittwoch, den 14. April 2021 ab 10.30h sprechen.

Zudem haben interessierte Besucher im Rahmen der Hannover Messe Digital Edition die Möglichkeit, sich auf

dem Profil der GFOS einen Überblick über Themen rund um die Digitalisierung der Industrie sowie über

sämtliche Produktneuheiten zu verschaffen. Die Ansprechpartner der GFOS werden zum Austausch während

des gesamten Veranstaltungszeitraums zur Verfügung stehen.

Über die GFOS

Die GFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH, ist ein führender Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungskonzepte. Angefangen bei einer umfassenden Beratung bietet das mittelständische Unternehmen zukunftsorientierte Softwarelösungen in den Bereichen Workforce Management, Zutrittskontrolle und Manufacturing Execution System (MES) aus einer Hand. Mit der modularen Softwarefamilie gfos können Bedarfe jeder Branche und Unternehmensgröße optimal abgedeckt werden. 1988 gegründet, gehört die GFOS mbH zu den Pionieren der Anwendungsentwicklung in den Bereichen Personalzeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Produktionssteuerung. In 30 Ländern weltweit arbeiten weit mehr als 1.800 Kunden mit der Softwarelösung gfos.

