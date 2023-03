GHM: Neuer Flügel im The Chedi Al Bait an

Bait Khalid bin Ibrahim at the Serai Wing

Der zeitlose arabische Charme und die unvergleichlichen Lifestyle-Erlebnisse von The Chedi werden auf die jahrhundertealte ehemalige Residenz von Khalid bin Ibrahim Al Midfa in Sharjah, UAE, ausgeweitet

Singapur, Frankfurt am Main, 21. März 2023 – Die General Hotel Management Ltd (GHM), Schöpfer stilvoller Hotels und Resorts weltweit, hat eine Erweiterung des The Chedi Al Bait, Sharjah, UAE, angekündigt. The Bait Khalid bin Ibrahim at The Serai Wing ist eine umsichtige Restaurierung der ehemaligen Residenz des Perlenhändlers Khalid bin Ibrahim von vor über einem Jahrhundert. Der vom Kulturerbe inspirierte Flügel wird aus zwei Haupthäusern bestehen, die sich über 1.000 Quadratmeter erstrecken und das The Chedi Al Bait um 12 zusätzliche Gästezimmer und Suiten erweitern – konzipiert für maßgeschneiderte Gruppenaufenthalte mit luxuriösen Angeboten für jede Art von Reisenden, die einen privaten Rückzugsort suchen.

Al Bait, bedeutet auf Arabisch „Zuhause“. Getreu diesem Namen ist der neue Bereich ein Paradies, das seine Gäste mit auf eine Reise in das Zuhause einer Familie im Sharjah des 20. Jahrhunderts nimmt. Denn: Das Bait Khalid bin Ibrahim ist eine Zusammenstellung von modernen Unterkünften in zwei Häusern, die die Ästhetik der traditionellen Architektur und des Wohndesigns im Emirat Sharjah widerspiegeln. Jedes Zimmer und jede Suite verfügt über hohe Decken, freiliegende Holzbalken, originales Mauerwerk, elegante moderne Beleuchtung und ruhige, neutrale Farbtöne – architektonische Elemente, die für die emiratische Kultur und ihr altes Erbe wesentlich sind. Neben dem Museum, dem Cafe und dem Nomani-Restaurant im The Chedi Al Bait werden die Gäste des neuen Flügels Annehmlichkeiten und Einrichtungen genießen, die ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind, wie etwa einen großen, temperaturgeregelten Swimmingpool in jedem Haus, private Whirlpools und eine Lounge, ein Yogastudio und einen Speisesaal, der sich für große gesellige Zusammenkünfte eignet.

Das erste Haus bietet zwei private Whirlpools sowie vier Schlafzimmer und eine Suite, die alle einen direkten Zugang und einen unverbaubaren Blick auf den Pool haben. Das zweite Haus ist mit einem privaten Wohn- und Esszimmer, drei Schlafzimmern, einer Suite und der Duplex Khalid Grand Suite mit einem Wohnzimmer im ersten Stock und einem Schlafzimmer im zweiten Stock ausgestattet. Die Zimmer umfassen:

Khalid-Ibrahim-Zimmer – zwischen 26 und 35 Quadratmeter, wahlweise mit zwei Einzelbetten oder einem Doppelbett ausgestattet

Khalid Ibrahim Zimmer mit Patio – zwischen 32 und 33 Quadratmeter groß und mit einem Kingsize-Bett ausgestattet

Khalid Ibrahim Courtyard Room – 38,24 Quadratmeter groß und mit einem Kingsize-Bett ausgestattet

Khalid Ibrahim Suite mit Plunge Pool – 43,06 Quadratmeter groß und mit einem Kingsize-Bett ausgestattet

Khalid Ibrahim Suite mit Patio – 43,12 Quadratmeter groß und mit einem Kingsize-Bett ausgestattet

Khalid Ibrahim Grand Suite – erstreckt sich über 70 Quadratmeter auf zwei Etagen und ist mit einem Kingsize-Bett ausgestattet

Das Hotel hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und umweltfreundliche Praktiken eingeführt wie den 100-prozentigen Verzicht auf Plastik und die Umstellung auf nachhaltige Alternativen, wie Strohhalme aus Stahl und Glas, biologisch abbaubaren Müll und Wasserflaschen aus Glas. Eine tragbare Wasserfilteranlage vor Ort ermöglicht es dem Hotel, sein eigenes Premium-Wasser mit und ohne Kohlensäure für Gäste und Mitarbeiter herzustellen. Das mit nahrhaften Mineralien angereicherte Wasser wird in desinfizierte Glasflaschen abgefüllt und in den Zimmern, Geschäften und Restaurants des Chedi Al Bait angeboten.

„Wir freuen uns sehr, The Bait Khalid bin Ibrahim ankündigen zu können! Dies ist das Ergebnis des Ziels von GHM, den sich weiter entwickelnden Lifestyle- und Wellness-Bedürfnissen unserer Gäste gerecht zu werden. Der neue Flügel wird ein hervorragendes Erlebnis für Freundschaftstreffen, private Veranstaltungen und sogar Yoga-Retreats bieten, durchdrungen von der unverwechselbaren Atmosphäre dieses historischen Ortes sowie unserem einzigartigen Markenzeichen „A Style to Remember““, sagte der Chief Executive Officer von GHM, Herr Tommy Lai.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte The Chedi Al Bait, Sharjah, UAE.

Für hochauflösende Bilder (Copyright GHM), bitte klicken Sie hier.

Über GHM

Seit 1992 verbindet General Hotel Management LTD (GHM) bei der Gestaltung seiner Hotels zeitgenössisches asiatisches Design mit lokalem Charakter. So entstehen Orte mit einem unverwechselbaren authentischen Stil, an den sich die Gäste stets sehnsüchtig erinnern. Im Rahmen seines Hotel-Portfolios konzipiert, betreibt und entwickelt GHM einige der außergewöhnlichsten Luxushotels und Resorts der Welt. Jedes ist ein unverwechselbares Unikat mit unvergleichlichem Lifestyle-Erlebnis.

Das exklusive Portfolio von GHM umfasst The Chedi Al Bait/Sharjah, UAE, The Chedi Muscat/Oman, The Chedi Andermatt/CH, The Chedi Lutica Bay/Montenegro, The Chedi Katar/Doha und The Chedi El Gouna/Ägypten. Zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte weltweit sind zurzeit fünf weitere Hotel-Projekte in Planung, darunter The Chedi Wadi Safar und The Chedi Trojena in Saudi-Arabien.

Weitere Informationen unter: www.GHMhotels.com

Bildquelle: © GHM Ltd.