München, 10.08.2023 – Was war denn dein Traumjob im Kindesalter? Lokomotivführer, Pilot, Astronaut, Busfahrer oder Schokoladentestesser? Doch wie wäre als Erwachsener deine Antwort auf die Frage nach deinem Traumjob? Wenn du deinen Traumjob gefunden hast und diesen ausübst, brauchst du nicht weiterlesen.

Was ist überhaupt ein Traumjob

Was geht dir denn alles durch den Kopf, wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst? Sollte dich der Gedanke an deinen Job mit Freude erfüllen, arbeitest du bereits in (d)einem Traumjob. Als Wirtschaftswissenschaftler beschäftigte ich mich mit diesem Thema schon öfters. Die dabei zu stellende Frage lautet: Was macht eigentlich (m)einen Traumjob aus?

Unser ausgeübter Job bestimmt unseren Alltag

Einen grossen Teil unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten. Der größte Motivator dürfte das Gehalt sein, das wir Ende des Monats auf unser Konto überwiesen bekommen. Dabei gebe ich zu bedenken, dass keinesfalls die größte Motivation in einem hohen Einkommen liegen sollte. Der tiefe Sinn der Arbeit sollte im Vordergrund stehen. Natürlich ist es perfekt, wenn der Job auch Spaß macht. Letztendlich verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens im Job. Anlässlich meiner Vorträge empfehle ich, mach dich selbstständig: Das ist zwar mit etwas mehr Arbeit verbunden, kann dafür erfüllender sein, als in einem Unternehmen unter einem Vorgesetzten zu kuschen und zu arbeiten. Dazu kommt, dass Selbstständige über ein hohes Einkommen verfügen. Wenn du (d)einen Traumjob als eigener Chef*in suchst, sage ich dir, (d)einen Traumjob, den gibt es.

Nun erfährst du mehr über (d)einen Traumjob

Grundsätzlich ist der Dienstleistungsmarkt hervorragend dazu geeignet, mit kleinem Kapitaleinsatz und sehr geringem Risiko sogar nebenberuflich sein eigenen Herr*Frau dazu natürlich sein eigene*r Chef*in zu werden. Im Aufwind ist seit Jahren die Branche der Partnervermittler. In Neudeutsch Dating Services genannt.

(D)einen Traumjob bietet TTPCG®

TTPCG® ist eine Marke der US Taylor Group. TTPCG® bedient den Markt Partnervermittlung in einer weltweit einmaligen Art und Weise. Da dieser Dating Services wegen seiner besonderen und sehr preiswerten Leistung für seine Dienste Nutzer und seine Franchise-Nehmer ebenso ständig internationale Auszeichnungen kassiert, nahm ich dies zum Anlass, dieses Franchise-Geschäftsmodell zu analysieren. Wer denkt, Selbständigkeit erfordert Kapital und bringt Risiko, der irrt sich, wenn er Franchise-Nehmer von TTPCG® wird. Null Risiko, weil der Start auch als Nebenjob ohne Probleme möglich ist. Die Einarbeitung erfolgt so einfach online, dass es für jeden Menschen problemlos möglich wird. Learning by doing wurde von TTPCG® in einer perfekten Dimension umgesetzt. Nach der kurzen Zeit der Einarbeitung, bei der TTPCG® jede nur denkbare Unterstützung bietet, geht es los. Die Aufgabe der Franchise-Nehmer ist es, echte Interessenten zu beraten. Kaltakquise gibt es nicht. Die Beratung erfolgt auf dem Laptop und wird Schritt für Schritt vorgegeben. Die Voraussetzungen für diese Franchise-Partnerschaft, welche durchaus als (d)ein Traumjob bezeichnet werden kann, sind gute Allgemeinbildung, Freude am Umgang mit Menschen und Internet Grundkenntnisse. Singles erhalten gratis dabei noch die Chance, beim Job sich zu verlieben, weil TTPCG® Franchise-Nehmer nur mit Menschen auf Partnersuche zu tun haben. Wer nun überlegt, ob er (s)eine Chance zum Traumjob wahrnehmen soll, der sollte sich mal über die einmalige Chance bei TTPCG® informieren. (https://ttpcg-franchise-eu.us/)

Autor des Presseberichts ist der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.