giftGRÜN launcht Website für NRW.innovativ

Aachener Digitalagentur giftGRÜN erarbeitet als Teil eines Konsortiums eine Innovations-Strategie für das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE). Liveschaltung der Webseite nrwinnovativ.de. Entwicklung einer Online-Plattform für Cluster und Netzwerke.

Aachen, 03.08.2022. Mit dem Projekt “ NRW.innovativ“ plant das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) die Einrichtung und den Betrieb eines Kompetenzzentrums zur Vernetzung der Innovationslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Ziel des Projekts ist die Förderung von Innovationen in Nordrhein-Westfalen, die einen signifikanten Faktor für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen darstellen und somit der Schaffung und Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze dienen. Das Projekt ist in zwei Aufgabenbereiche unterteilt: Neben der Stärkung und der Optimierung des NRW-Innovationsökosystems soll zudem ein Tool zum Monitoring sowie eine Strategie zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des NRW-Innovationsökosystems erarbeitet werden.

Das Projekt NRW.innovativ wurde vom MWIKE öffentlich ausgeschrieben. Gewonnen hat die Ausschreibung ein Konsortium aus sechs Unternehmen, dem auch giftGRÜN, die Digitalagentur der GRÜN Software Group, angehört. giftGRÜN hat innerhalb des Konsortiums die primäre Aufgabe der technischen Umsetzung einer Innovations-Plattform und des Matchmakings.

Zur öffentlichen Darstellung des Projekts wurde von giftGRÜN zunächst die Website veröffentlicht. Diese Website stellt sowohl das Projekt als auch die Innovationsfelder aus der Innovationsstrategie NRWs vor. Als Innovationsfelder wurden die Bereiche Produktion, Mobilität, Umwelt, Energie, Gesundheit, Kreativität und Technologie identifiziert. Zu jedem Innovationsfeld wurden auf nrwinnovativ.de jeweils Themenwelten erstellt, die im ersten Schritt umfangreiche Information und News beinhalten. In einem nächsten Schritt sollen diese Themenwelten erweitert werden, um neben News auch Veranstaltungen, Möglichkeiten zur Vernetzung oder Profile zu den jeweils relevanten Akteuren in der Innovationslandschaft NRWs darstellen.

Zukünftig wird giftGRÜN im Rahmen des Projekts eine eigene Online-Plattform für Cluster und Netzwerke in NRW entwickeln. Ziel der Plattform ist es, durch eine aggregierte Darstellung von Inhalten zum Innovationsgeschehen in NRW mehr Strahlkraft und Sichtbarkeit für die Aktivitäten der hiesigen Akteure zu generieren. „Unsere Vision ist es, durch den Bau des Kompetenzzentrums als Katalysator zu wirken und Innovationspotentiale in NRW nachhaltig zum Leuchten zu bringen. Durch die Stärkung der Innovationskraft entlang der strategischen Innovationsfelder NRWs können wir letztlich auch das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft steigern, und schaffen somit einen zukunftsfesten Innovationsstandort NRW“ erklärt Patrick Heinker, Geschäftsführer bei giftGRÜN, die Motivation hinter dem Projekt.

Weitere Partner im Konsortium neben giftGRÜN:

> Kearney (Strategieberatung mit globalem Netzwerk an Technologie- und Innovationsexperten)

> IMP³ROVE (Projektleitung, Strategieberatung mit Schwerpunkt Innovationsmanagement)

> Fraunhofer ISI (Forschungsinstitut mit Expertenwissen in den Bereichen strategische Vorausschau, Technologietransfer und regionale Innovationsentwicklung)

> Prognos (Beratungsunternehmen mit Expertenwissen in den Bereichen regionale Innovationsökosysteme, Standortentwicklung, Innovationspolitische Trends und Förderung)

> EURADA (Öffentliche Agentur mit Expertenwissen zu internationalen, innovationspolitischen Entwicklungen)

Über die giftGRÜN GmbH

giftGRÜN (giftgruen.com) ist die Kreativ- und Digitalagentur der GRÜN Software Group. Als kreativer Dienstleister mit hohem, technischem Verständnis ist giftGRÜN ein strategischer Partner in allen Bereichen der digitalen Kommunikation und im Online-Fundraising. Als inhabergeführte Digitalagentur beschäftigt giftGRÜN rund 20 Mitarbeitende in den Bereichen Konzeption, Design sowie Frontend- und Backend-Entwicklung von Websites.

Über die GRÜN Software Group GmbH

Die GRÜN Software Group GmbH (gruen.net) aus Aachen ist eine stetig wachsende Gruppe aus Softwareunternehmen für Branchensoftware. Die Unternehmensgruppe mit über 285 Mitarbeitern bietet B2B-Software für geschäftskritische Prozesse in Unternehmen und Institutionen aus den Branchen Non-Profit-Organisationen, Bildungsanbieter, Verlage und den Handel an. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Software Group im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Düren, Freiburg, Heidenheim, München und Wien europaweit Kunden.

Weitere Informationen

GRÜN Software Group GmbH

Andreas Palm

Pascalstraße 6

D-52076 Aachen

Telefon: 0241 18900

Telefax: 0241 1890 555

E-Mail: andreas.palm@gruen.net

Internet: www.gruen.net

Kontakt

GRÜN Software Group GmbH

Andreas Palm

Pascalstraße 6

52076 Aachen

0241 18900

0241 1890 555

andreas.palm@gruen.net

https://www.gruen.net/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.