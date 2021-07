Gleichzeitig Saugen und Wischen mit dem Roidmi X20

Der kabellose X20 von Roidmi sorgt für große Erleichterung im Haushalt: Das Gerät kombiniert zwei Arbeitsschritte, Saugen und Wischen, die einzeln bekannte Zeitfresser sind. So profitiert jeder von doppelter Sauberkeit bei doppelter Schnelligkeit! So kann man direkt beim Saugen auch gleich Wischen – spart einen Arbeitsschritt und lässt den Boden strahlen.

Wischmopp mit bionischen Fasern

Der X20 arbeitet mit der intelligenten “Slow Drop Technologie”, die ein Überlaufen des Wassers verhindert. Bei der Entwicklung haben sich die Ingenieure an der Natur orientiert: Nach dem Prinzip der Pflanzenkapillarität wird beim Wischen automatisch Wasser absorbiert, um den Mopp feucht zu halten. Bei statischer Aufladung läuft das Wasser nicht über. Mit einem Mikrofasermopp wird eine gleichmäßige Reinigung des Bodens erreicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen weichen Rollenbürsten, die bei Berührung mit Wasser schnell an ihre Grenzen kommen, nutzt Roidmi schmutzabweisende Nanofasern.

Der kabellose Sauger verfügt über einen Bürstenaufsatz mit großer Kapazität und unabhängigem Motor im Inneren. Zwei mitgelieferte Bürsten meistern die Reinigung verschiedenster Oberflächen. Mit der Kohlefaserbürste werden Staub und Schmutz auf Holzböden, Teppichen oder Fliesen entfernt. Die Softbürste befreit gründlich weiche Oberflächen von kleinsten Partikeln und Milben.

Der X20 ist so konzipiert, dass für Schulter und Rücken möglichst wenige Belastungen entstehen – denn der Wischvorgang bedarf eines stärkeren Drucks nach unten als das Saugen. Ein angenehmes Arbeiten entsteht durch das ergonomische Design des 270Griffs. Bei Bedarf ist es sogar möglich, mit beiden Händen zu reinigen.

Konstante Saugleistung

In dem X20 steckt jede Menge Kraft drin: Die neue Generation der digitalen Engine X Motoren mit bis zu 120.000 Umdrehungen pro Minute liefert in Kombination mit dem Direktluftkanaldesign eine konstante Saugleistung von 145 AW und eine Saugkraft von 25.000 Pa. Und die Kraft bleibt gleichbleibend stark. Die neue Generation der Air X Technologie erzielt Staub und Luft-Trennungseffekte durch eine einfachere Struktur eines mehrstufigen Wirbels mit direkter Absaugung – das Problem des Leistungsverlusts ist grundlegend gelöst.

Sehr praktisch ist die 65 Minuten Akkulaufzeit, die durch acht LG/Samsung Lithium Akkus ermöglicht wird. Die mobile App informiert über den Zustand des Akkus und benachrichtigt den Anwender rechtzeitig, wenn ein Problem vorliegt.

Nützliche Features

Mehrere Eigenschaften des X20 gestalten den Reinigungsvorgang zusätzlich angenehm. Wenn der Frontfilter nicht im Staubbehälter eingesetzt ist, hört das Gerät automatisch auf zu arbeiten. So werden Schäden am Motor durch Staub und Partikel vermieden. Der Bürstaufsatz ist mit LED-Leuchten ausgestattet. Er kann automatisch dunkle Stellen, wie unter dem Sofa oder dem Bett, ausleuchten und macht jeden Krümel sichtbar. Wenn der Akku sich dem Ende neigt, kann der X20 an der magnetische Wandhalterung angedockt und aufgeladen werden.

UVP beträgt für das X20 429 EUR.

Die Produkte von Roidmi zeichnen sich neben einer hohen Qualität durch ein modernes Design aus – zahlreiche Auszeichnungen wie u.a. der Red Dot Award oder iF Design Award bestätigen dies.

Technische Details:

Maximale Leistung:435W

Maximale Saugleistung:145AW

Motorleistung:120.000U/min

Saugleistung:25.000Pa

Batteriekapazität:2.500mAH/72Wh

Produktgröße:1191x259x158mm

Ladezeit:2,5 Stunden

Produktgewicht:2,6 kg

Max. Volumen des Staubbehälters:0,4l

Betriebsdauer (Standard I 2 I MAX):65min/40min/10min

Bluetooth/App-Steuerung:Ja

Display:Nein

Lautstärke (kleinste Stufe):72dB(A)

Farben:Taiji

Über Roidmi

ROIDMI hat sich auf den Entwurf, die Entwicklung und die Herstellung qualitativ hochwertiger Reinigungsgeräte für lokale und globale Verbraucher spezialisiert. Das Unternehmen wurde Anfang 2015 gegründet und von Xiaomi, Shunwei und dem Haiquan-Fonds investiert. Als ein Unternehmen von Xiaomi Ecosystem hat ROIDMI seinen Vertrieb auf über 65 ausländische Länder ausgedehnt, darunter die USA, Großbritannien, Europa, Japan, usw. Der Grund für unsere Dominanz liegt darin, dass wir nicht nur den chinesischen Markt bedienen, sondern auch in die ganze Welt exportieren.

