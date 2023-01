Global Mobility: Benelux-Marktführer Expat Management Group expandiert nach Deutschland

Neugründung der EMG-Gesellschaft in Bonn

Global Mobility Branche:

Benelux-Marktführer Expat Management Group expandiert nach Deutschland

Neugründung der EMG-Gesellschaft in Bonn

Brüssel, Amsterdam, Bonn, 18.01.2023. Die Expat Management Group (EMG), führender Anbieter für Dienstleistungen rund um internationalen Entsendungen / Neueinstellungen (Global Mobility Services) auf dem Benelux-Markt, expandiert in den Wachstumsmarkt Deutschland und baut gleichzeitig sein Leistungsangebot aus. Die Leitung der Expat Management Group Germany GmbH in Bonn übernimmt Tobias Schönborn als geschäftsführender Gesellschafter. EMG Deutschland wird in unternehmerischer Partnerschaft in die Unternehmensgruppe eingebunden, die damit den Grundstein für das Wachstum auf dem deutschen Markt legt.

„Unser Ziel war es immer im deutschen Markt Fuß zu fassen. Deutschland bietet ein enormes Wachstumspotential, erfordert allerdings spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, um geschäftlich erfolgreich zu sein. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Tobias Schönborn als neuen EMG-Partner und Practise Lead einen erfolgreichen und zukunftsweisenden Experten gefunden haben, der unsere Strategie und Vision in der deutschen Global Mobility Branche umsetzen und unser Portfolio weiter ausbauen wird“, so Dominique Coenen, Mitbegründer und Partner der Expat Management Group.

Schönborn verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Global Mobility und leitet ab sofort das deutsche Team von Immigrations- und Relocation-Experten in Bonn. Zuvor war er Geschäftsführer der visumPOINT GmbH, einem in Deutschland führenden Dienstleister für Geschäftsreisen und Visa und verantwortete den Ausbau und die Diversifizierung des Produktportfolios. Zudem war Schönborn maßgeblich an der Digitalisierung des Leistungskatalogs sowie der internationalen Expansion beteiligt.

Parallel zum Aufbau des Deutschland-Sitzes wird auch EMG seine globalen Dienstleistungen mittels innovativer Lösungen weiter digitalisieren. Dabei will der Global Mobility Spezialist aus Benelux komplexe Prozesse dank simpler digitaler Ansätze vereinfachen und damit eine Balance zwischen menschlicher und automatisierter Kundenerfahrung schaffen. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen“, erklärt Tobias Schönborn, Partner und geschäftsführender Gesellschafter der Expat Management Group Germany GmbH. „Mithilfe einer einzigartigen und maßgeschneiderten Plattform wird den Expats und Einwanderungsspezialisten die administrative Arbeit abgenommen. So können sie sich aufs Wesentliche konzentrieren: die nahtlose und effiziente Beratung. Zudem kann über die Plattform ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden eingegangen und maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden“, so Schönborn weiter.

Die Expat Management Group mit Sitz in Brüssel und Amsterdam wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen verfügt über eine breite Expertise als Anbieter von Expat Services für internationale Konzerne, Unternehmen und Privatpersonen in den Benelux-Ländern. Auch mit zunehmender Internationalisierung des Geschäftsverkehrs inklusive Reisen und Interim-Entsendungen konnte sich EMG mit Immigrations-Services, der Koordination damit verbundener Global Mobility Leistungen, Beratung bei Compliance-Themen und Relocation-Dienstleistungen in einem wachsenden Umfeld als Marktführer für Expat Services in Benelux etablieren. Mit der Expansion nach Deutschland wird nun auch das Portfolio der Expat Management Group um neue Produkte erweitert. So gewinnen die EU-Meldepflicht und Sozialversicherungsnachweise (A1) ebenso an Bedeutung wie konsularische Visadienstleistungen für Geschäftsreisende. Diese Dienstleistungsbereiche werden dazu beitragen, lokal und global zu expandieren.

Die Expat Management Group (EMG) wurde 2014 von Dominique Coenen und Nihat Kurt mit Sitz in Brüssel und Amsterdam gegründet. Die Exapt Management Group bietet Immigrationdienstleistungen und Beratung zur Einhaltung von Compliance-Themen zu transparenten Preisen an. Das Unternehmen begann mit Immigration-Services und Ad-hoc-Koordination von damit verbundenen Global Mobility Leistungen und erweiterte sein Geschäft mit Relocation-Leistungen. Heute ist die Expat Management Group ein etablierter internationaler Expat-Service-Provider mit Erfahrung im Einwanderungsrecht und dem Angebot von Relocation-Services für Unternehmen. Der Global Mobility Spezialist verfügt über eine solide Basis und Erfahrung eines großen Unternehmens und bietet gleichzeitig die Flexibilität und das Engagement einer kleinen Agentur. Die Expat Management Group beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist einer der Marktführer im Bereich Global Mobility in den Benelux-Ländern.

Kontakt

Expat Management Group Germany GmbH

Tobias Schönborn

Sandkaule 9-11

53111 Bonn

01622422036

schoenborn@expatmanagementgroup.com

https://expatmanagementgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.