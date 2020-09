Glorious PC Gaming Panda Switches & G-LUBE bei Caseking!

Glorious PC Gaming Race Panda Switches (taktil & clicky) und G-LUBE Schmiermittel jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 04.09.2020

Glorious PC Gaming Race präsentiert mit den Panda Switches austauschbare Tastenschalter, die speziell für das Glorious Modular Mechanical Keyboard (GMMK) entwickelt worden sind. Dafür hat Glorious PC Gaming eine originale Gussform für die INVYR Panda Switches aufgetrieben und daraus das obere sowie untere Gehäuse geformt und mit eigenen Komponenten aus hochwertigen Materialien ergänzt. Auf der GMMK-Tastatur sind sie besonders einfach einsetzbar. Die Panda Switches können aber auch auf anderen Tastaturen oder für DIY-Projekte verwendet werden. Die Glorious Panda Switches (36 Stück) können ab sofort vorbestellt werden. Der voraussichtliche Liefertermin bei Caseking ist Ende September 2020.

Bei den Panda Switches handelt es sich um taktile Schalter, die einen sehr präzisen und deutlichen Schaltpunkt haben, der sowohl hör- als auch spürbar ist. Das Tippgefühl der Panda-Schalter ist butterweich und gleichzeitig sehr knackig, da die Switches einen sehr hohen Auslösedruck haben – mit einem unverwechselbaren Klick. Dadurch ermöglichen sie ein völlig neues Tipp- und Spielerlebnis. Durch das laute Klicken sind sie allerdings bei Sitznachbarn nicht sehr beliebt. Die Auslösekraft ist mit 67 g sehr hoch.

Die Features der Glorious PC Gaming Race Panda Switches im Überblick:

– Anzahl: 36 Stück

– Switch: Panda

– Auslösedruck: ca. 67 g

– Anschluss: MX(+) (3-Pin)

– Material: Polycarbonat, Nylon PA66 (Gehäuse), POM (Schaft)

– Separat erhältlich: professionelles Schmiermittel G-LUBE für mechanische Switches

Die Panda Switches sind mit SMD-LEDs kompatibel und können durch entsprechende Keycaps beleuchtet werden, wegen des opaken Gehäuses sind sie allerdings weniger lichtdurchlässig als transparente Switches. Durch den MX(+)-Anschluss können die Schalter auch in mit Cherry MX-Switches bestückten Tastaturen genutzt werden. Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu gewährleisten, sind auch Cherry MX-Keycaps kompatibel.

Mechanische Switches benötigen ab und zu etwas Schmiermittel, vor allem, wenn sie einmal gründlich gereinigt wurden. Besonders für Enthusiasten und Bastler ist der bei vielen Switches standardmäßig verwendete Schmierstoff ohnehin bestenfalls ungenügend. Das synthetische Schmiermittel Glorious G-LUBE Switch Lubricant ist separat erhältlich und wurde besonders für mechanische Switches entwickelt, egal ob taktil oder linear. Mit dem Inhalt können bis zu 500 oder mehr Switches eingefettet werden. Das Schmiermittel G-Lube kann ab sofort in einer begrenzten Anzahl vorbestellt werden. Der voraussichtliche Liefertermin ist ebenfalls Ende September 2020

Die Glorious PC Gaming Race Panda Switches und das G-LUBE Switch Lubricant bei Caseking: https://www.caseking.de/glorious-panda

Die Glorious PC Gaming Race Panda Switches und das G-LUBE Switch Lubricant können ab sofort zum Preis von 24,27 Euro bzw. 9,73 Euro bei Caseking vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab Ende September 2020 lieferbar.

