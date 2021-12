Die GLOW by dm strahlte digital

Berlin, 9. Dezember – Zum dritten Mal ließ die beliebte Convention digital Beauty Herzen höherschlagen. Der Veranstalter SHINE Conventions GmbH lud erneut, gemeinsam mit dem Hauptsponsor dm und vielen weiteren Partnern aus der Beauty Branche, zum digitalen Live-Event mit dem Titel „GLOW by dm Live – MAKE ME GLOW“ ein. Eine interaktive YouTube Show bot Fans die Möglichkeit, sich ihre Influencer:innen und Love Brands per Livestream nach Hause zu holen.

Mehrere tausend Beauty Fans verfolgten am 02. Dezember begeistert den 4-stündigen Livestream über den GLOWCON YouTube Kanal und bekamen ein prall gefülltes Programm voller neuester Beauty Trends, Produkten und Stars. In der Location hatten außerdem 30 Gewinner:innen die Chance, das Event live mitzuerleben. Mit knapp 75.000 Aufrufen und 138.000 Impressionen war dies der bisher erfolgreichste GLOW by dm Livestream.

Die beiden Moderator:innen Twenty4tim und Candy Crash begrüßten während der Live-Show u.a. reichweitenstarke Influencer:innen und Social Media Stars wie xLaeta und Dalia sowie Make-up Artists, wie z.B. Nicole Böhm. Die Zuschauer:innen erfreuten sich an zahlreichen Produktpräsentationen von treuen Partnern wie Manhattan, The Beauty Mask Company, TWEEZERMAN, Veet, Bear Fruits, Maybelline, essence, Catrice u.v.m. Auch der Hauptsponsor dm war mit seinen Marken alverde und trend IT UP sowie einer Liveschaltung in den neuen Salon der Langhaarmädchen vertreten.

Das digitale Streaming-Konzept überzeugte nicht nur tausende Zuschauer:innen, sondern auch über 35 teilnehmende Marken. Durch die Kombination von Produkten und Künstler:innen, zahlreichen Tipps & Tricks von Expert:innen sowie einer digitalen Verlängerung über Social-Media-Kanäle, entstand ein vielfältiges Programm voller Entertainment und ein Austausch in Echtzeit mit der Community. Dank der Chatlounge des exklusiven Radiopartner ENERGY, konnten sich Fans live via YouTube Chat in den Stream einbringen und ein Teil der Show werden – Experiential Marketing der Extraklasse.

Als Event- und Livemarketing-Enthusiasten sind die SHINE Conventions u. a. Erfinder und Veranstalter der erfolgreichen Beauty-Convention „GLOW by dm“, der Lifestyle Convention „Generation WOW – präsentiert von Meins“ oder der Silvesterfeierlichkeiten am Brandenburger Tor. Sie arbeiten mit allen relevanten Influencer:innen und Marken aus den Bereichen Beauty, Fitness, Food und Lifestyle zusammen. Sie machen Marken zum Erlebnis, Produkte zum Ereignis und Kampagnen zum Erfolg. Die SHINE Conventions GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der The Social Chain AG und bildet gemeinsam mit der DEF Media GmbH den Bereich „Media and Experiences“ innerhalb der Social Chain Gruppe.

Bildquelle: SHINE Conventions