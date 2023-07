Glückwunsch Carsten Linnemann, Gratulation CDU. Aber trotzdem Alarm.

Der Bund der Selbständigen Deutschland begrüßt die Berufung Carsten Linnemanns zum neuen CDU Generalsekretär. „Wir haben Carsten Linnemann als geradlinigen und kompetenten Kämpfer für die Interessen der Wirtschaft und insbesondere des Mittelstands kennen und schätzen gelernt“ so der Generalsekretär des Bund der Selbständigen Deutschland, Andreas Keck. „Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass unsere Themen bei der CDU deutlich stärker in den Fokus rücken.“ Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist auch aus Sicht des Mittelstands stark gefährdet. Die Gründe dafür sind ausufernde Bürokratie mit immer mehr Belastungen für die Unternehmen, eine im internationalen Vergleich viel zu hohe und komplexe Steuerbelastung, der immense Fachkräftemangel und nicht zuletzt auch die extrem hohen Energiekosten. „Viele unserer Mitgliedsunternehmen denken nicht nur über Produktionsverlagerungen ins Ausland nach, sondern investieren schon heute bevorzugt in attraktivere Standorte.“ so Keck weiter. „Diese Alarmsignale müssen endlich auch in der Politik aufgenommen und in politisches Handeln umgesetzt werden. Deshalb freuen wir uns über Carsten Linnemann in seiner neuen Position, schlagen aber trotzdem Alarm.“

„Der Mittelstand braucht Entlastung, er braucht Raum zum Atmen und muss wieder in die Lage versetzt werden mehr Investitionen zu tätigen. Das kann aber nur durch eine stabile wirtschaftliche Grundlage geschehen, die die Politik schaffen muss. Weitere „Bürokratiemonster“ müssen vermieden werden“, so Liliana Gatterer, Präsidentin des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Bund der Selbständigen | Wir Unternehmen.

Viele tausend kleine und mittelständische Unternehmen sind in regionalen und überregionalen Unternehmensverbänden organisiert. Zentrale Aufgabe des BDS Deutschland ist die bundes- und europapolitische Vertretung der Interessen aller hier organisierten Unternehmen wie: Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Hamburg | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | Bund der Selbständigen Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. | Bund der Selbständigen /Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Sachsen | Bund der Selbständigen Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | mib – Mittelstand in Bayern Vereinigung der Selbständigen und mittelständischen Unternehmer e.V. | Bund der Selbständigen und Freiberufler Landesverband Berlin / Brandenburg e.V. | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. | Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Thüringen e.V. | German Mittelstand e.V.

