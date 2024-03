G&M Team GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot um professionelle Rohrreinigung in München

München, 05.03.2024 – Die G&M Team GmbH, ein führendes Unternehmen in der Gebäudereinigungsbranche in München, bekannt für seine umfassenden und qualitativ hochwertigen Reinigungsdienstleistungen seit 1998, kündigt heute die Erweiterung seines Dienstleistungsportfolios neben der Büroreinigung in München um die professionelle Rohrreinigung an. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein ganzheitlicher Anbieter für Reinigungs- und Instandhaltungslösungen zu sein und den wachsenden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

Zusammenfassung:

Die G&M Team GmbH, ein etabliertes Unternehmen in der Gebäudereinigungsbranche mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in München, erweitert ihr Angebot um professionelle Rohrreinigungsdienste. Diese neue Dienstleistung zielt darauf ab, den Kunden eine umfassendere Lösung für ihre Instandhaltungsanforderungen zu bieten und die Effizienz und Lebensdauer der Gebäudeinfrastruktur zu verbessern. Mit dem zusätzlichen Service der Rohrreinigung stärkt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter von Reinigungs- und Wartungsdienstleistungen in der Region.

München, 05.03.2024: Die G&M Team GmbH freut sich, die Einführung eines neuen Dienstleistungsbereichs – der professionellen Rohrreinigung – bekannt zu geben. Dieser Schritt ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen. Die neue Dienstleistung umfasst ein breites Spektrum an Rohrreinigungslösungen, einschließlich der Beseitigung von Verstopfungen, der Wartung von Abwassersystemen und der präventiven Instandhaltung, um die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Rohrleitungen zu gewährleisten.

„Mit der Einführung der professionellen Rohrreinigung reagieren wir direkt auf die Anforderungen unserer Kunden nach einer umfassenden Betreuung ihrer Immobilien. Unser Ziel ist es, nicht nur für Sauberkeit zu sorgen, sondern auch für die einwandfreie Funktion der Gebäudeinfrastruktur, was letztendlich zur Werterhaltung und -steigerung der Immobilien beiträgt,“ so die Herr Schwarzmeier bei G&M Team GmbH.

Über G&M Team GmbH

Die G&M Team GmbH ist ein renommiertes Unternehmen in der Gebäudereinigungsbranche, das seit 1998 in München tätig ist. Mit einem umfangreichen Portfolio an Reinigungsdienstleistungen, darunter Büroreinigung, Glasreinigung, Industriereinigung und nun auch professionelle Rohrreinigung, setzt das Unternehmen Maßstäbe in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. Dank seines erfahrenen Teams und der Verwendung umweltfreundlicher Reinigungsmittel ist G&M Team GmbH der bevorzugte Partner für Reinigungs- und Instandhaltungsdienste in der Region.

Bereits seit 1998 reinigen und pflegen wir große und kleine Objekte in und um München sowie ganz Oberbayern. Als moderner und innovativer Gebäudedienstleiter mit Sitz in München umfasst unser Serviceangebot neben der klassischen Gebäudereinigung, wie z. B. der Glasreinigung, der Unterhaltsreinigung oder auch der Industriereinigung, sämtliche Dienstleistungen in und an Gebäuden, bis hin zum kompletten Facility Management.

Kontakt

G&M Team GmbH Gebäudereinigung München

Oliver Schwarzmeier

Kistlerhofstraße 168

81379 München

+49 (89) – 74 87 98 21



https://www.gebaeudereinigung24.de/

