Golden Planet Award für gelebte Nachhaltigkeit erstmalig verliehen

Am 11.11.2022 öffneten sich um 17:00 die Türen der Skyline Studios in Frankfurt am Main für geladene Gäste und nachhaltige Unternehmen. An diesem Abend wird „Frankfurter Geschichte“ neu geschrieben. Zum ersten Mal verlieh die Erfolgskooperation Die Radio Group, Radio Frankfurt, die Voice Aid Association und die D.I.P.E.S.H. einen Unternehmeraward: „The Golden Planet“ für gelebte Nachhaltigkeit.

Die D.I.P.E.S.H. ist ein Projekt der gemeinnützigen, weltweit agierenden Charityorganisation Voice Aid Association e.V., eine digitale Plattform, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Humanität befasst.

Beim „Golden Planet“ trifft gelebte Nachhaltigkeit auf Wirtschaft, Politik, Celebrities, VIPs, Philanthropen und engagierte Menschen

Um 18 Uhr begann die Verleihung des Unternehmerawards „The Golden Planet“. Raoul Helmer führte als Starmoderator gemeinsam mit Astrid Arens, Gründerin der D.I.P.E.S.H. und Präsidentin der Voice Aid Association, und Stephan Schwenk, Founder der Radio Group, durch den Abend.

Astrid Arens und Stephan Schwenk waren sich einig: „Lassen Sie uns gemeinsam ein Statement setzen in einer Zeit, die klare Wege, Strategien und Ziele benötigt, um Nachhaltigkeit auch im Business zu leben.“

Die Gewinner des Golden Planet Awards

Der Unternehmeraward „The Golden Planet“ wurde an neun ausgewählte Unternehmen und Personen verliehen, die in der Vergangenheit ein unglaubliches Engagement für unseren Planeten und dessen Erhalt zeigten. Jeder auf seine spezielle Weise.

Die Gewinner des Unternehmeraward „The Golden Planet“ 2022 sind:

-Die Kooperative, sie erhielten den „Golden Planet – für nachhaltiges und solidarisches Engagement in der Wirtschaft – Kleinunternehmen“.

-Andreas Herrmann, er erhielt den „Golden Planet – für nachhaltiges Engagement in der Wirtschaft – Großunternehmen“.

-Telefonica, das Unternehmen erhielt den „Golden Planet – für nachhaltiges Engagement in der Wirtschaft – Großunternehmen“.

-Paulina Kurka & Philip Deml erhielten als Influencer den „Golden Planet – für Influencer mit nachhaltigem Engagement“.

-Bob Geldof erhielt den „Golden Planet – für die nachhaltigste musikalische Botschaft“.

-Coldplay erhielten den „Golden Planet – für den Musicact mit der nachhaltigsten Bühnenshow“.

-Janine O“Keeffe erhielt den „Golden Planet – für europaweites Klima Engagement bei Friday for Future“.

-„Der runde Tisch“ – Rainer Doehmen erhielt den „Golden Planet – für nachhaltiges und solidarisches Engagement in der Ahrtalregion“, als Stellvertreter für den Runden Tisch und das Projekt Ahrtal – Solahrtal

-Hannes Jaenicke erhielt den „Golden Planet – für nachhaltiges Engagement, für Menschenrecht und Umweltschutz“.

Im Rahmenprogramm des Events unterstützte Ulrich H.M. Wolf durch seine Vernissage Faces Tour 2022. Fabian Otto, VIP Fotograph, setzte alle ins richtige Licht und Andreas Noack von Noack Media Production filmte alles sehr gekonnt.

Die Awardverleihung ist ein wiederkehrendes Event, welches Unternehmen, Organisationen und Personen auszeichnen soll, die sich besonders in den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Humanität engagieren.

