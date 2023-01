GOLDiNVEST.de – Seltene Erden: 2023 könnte Ucore Rare Metals der Durchbruch gelingen

Seltene Erden sind nicht wirklich selten, aber auch nicht einfach zu gewinnen – und gleichzeitig schwer gefragt. Es wird geschätzt, dass sich der Markt für Neodym, Praseodym & Co. von rund 3 Mrd. USD im Jahr 2020 bis 2030 auf 32 Mrd. USD vervielfachen wird. Eine gewaltige Chance zwar, aber auch eine riesige Herausforderung, kontrolliert doch aktuell China – ein „Partner“ von dem der Westen sich unbedingt unabhängiger machen will – ca. 80% der globalen Vorkommen und stellt 90% der weltweiten Seltene Erden-Komponenten her. Zu helfen, die Abhängigkeit von China zu verringern und sich dabei ein großes Stück des Marktes zu sichern, ist das Ziel von Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) – und 2023 könnte Ucore möglicherweise der Durchbruch gelingen.

Die Abhängigkeit des Westens von China im Bereich der Seltenen Erden zu verringern bzw. zu brechen, ist auch deshalb von so großer Bedeutung, da diese Elemente unter anderem in zwei absoluten Wachstumsmärkten zum Einsatz kommen – zum einen in der Elektromobilität (Elektromotoren) zum anderen im Bereich der Erneuerbaren Energien (Windturbinen). Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass Seltene Erden für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Wie regelmäßige Goldinvest.de Leser wahrscheinlich bereits wissen, setzt Ucore bei dem Versuch, die Dominanz Chinas zu brechen auf eine Technologie namens RapidSXTM, eine Weiterentwicklung der etablierten Solvent Extraction (Lösungsmittelextraktion). Die Ucore-Technologie RapidSXTM wurde im vergangenen Jahr von unabhängiger Seite überprüft, wobei bestätigt wurde, dass das Verfahren in der Lage ist, sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden abzutrennen, um hochwertige Seltene Erden-Elemente zu produzieren. Zudem ist mit RapidSXTM die Effizienz des Prozesses im Vergleich zur konventionellen Extraktion voraussichtlich mindestens drei Mal höher, was potenziell zu 50% – oder mehr – geringeren Investitionskosten (CAPEX) führt als bei einer konventionellen Anlage der gleichen Größe. Und auch die operativen Kosten (OPEX) sollten in einer RapidSXTM-Anlage (SMC, Strategic Metals Complex) vor allem auf Grund des höheren Durchsatzes deutlich, ca. 20%, geringer ausfallen als mit der konventionellen Lösungsextraktion.

Seltene Erden: 2023 könnte Ucore der Durchbruch gelingen

