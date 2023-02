GOLDINVEST.de – Usha Resources: Möglicherweise kurz vor einer massiven Lithiumentdeckung!

Lithiumexplorer Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) könnte kurz vor einer massiven Lithium-Sole-Entdeckung in den USA stehen. Darauf deuten die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der Jungfernbohrung JP22-1 auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekt in Nevada hin.

Wie im geologischen Modell vorhergesagt, durchteufte die 525 Meter lange Bohrung bis zum Boden des abgeschlossenen Beckens eine Abfolge von Sedimentschichten einschließlich kristallisierter Salzkrusten (Evaporite), deren Abfolge und Beschaffenheit der Schichtfolge im vier Autostunden entfernten Clayton Valley ähnelt, in dem die Lithium-Sole-Mine Silver Peak von Albemarle liegt. Lithium ist in JP22-1 mit einem Gehalt von bis zu 300 ppm in zehn oberflächennahen Proben (

