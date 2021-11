Goodpatch begrüßt neuen Geschäftsführer in Europa und baut weltweite Präsenz aus

Thomas Elm ist neuer Managing Director von Goodpatch in Europa. Boris Jitsukata übernimmt in Zentrale in Tokio Verantwortung für globale Geschäftsexpansion. Goodpatch ist ein internationales Designunternehmen mit Studios in Tokio, Berlin und München.

Im Juni 2020 läutete Goodpatch die Glocke an der Tokioter Börse und baut seit dem Börsengang die Kompetenzen seines vielfältigen Teams von 200 Mitarbeitern weiter aus. Thomas Elm wird als Managing Director in Europa seine Erfahrungen mit digitalen Produkten und der Finanzindustrie kombinieren. Die Verstärkung des Teams durch Thomas Elm trägt zu Goodpatchs strategischem Fokus auf den Ausbau von Corporate Venture Design bei.

Thomas Elm hat erfolgreich digitale Initiativen für die BGC Group und die Gruppe Deutsche Börse verantwortet und eine 725 Millionen Euro schwere Akquisition für die Deutsche Börse geleitet. 2018 war Thomas Elm bereits ein Kunde von Goodpatch. Sein Team bei der Deutschen Börse arbeitete mit Goodpatch zusammen und konnte so ein preisgekröntes digitales Handelsprodukt einführen. Elms Wissen über die Angebote von Goodpatch und sein einzigartiger Hintergrund machen ihn zu einer großartigen Bereicherung für das Team.

“Für mich hat Goodpatch die Kraft von Design bewiesen. Es geht nicht nur um Ästhetik, sondern sich genau zu überlegen, was man wie und warum anbietet – um dann sein gesamtes Geschäft genau auf dieser Grundlage aufzubauen. Ich bin stolz, mich diesem Team von Superstars anzuschließen und mit großartigem Design neue Maßstäbe zu setzen.” – Thomas Elm

Parallel dazu wird sich der derzeitige europäische Managing Director von Goodpatch, Boris Jitsukata, als Vorstandsmitglied am Hauptsitz in Tokio auf die globale Geschäftsexpansion konzentrieren. Gemeinsam mit dem europäischen Team werden Jitsukata und Elm über Kontinente hinweg arbeiten, um Unternehmen durch den Designfokus und Nachhaltigkeit zu befähigen, globale Ventures aufzubauen. Goodpatch lässt sich von dem Wert “Good design equals good business” leiten und will mit dieser Philosophie einen einzigartigen Beitrag zur Venture-Building- und Designbranche leisten.

Goodpatch ist ein unabhängiges Designunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kraft des Designs zu beweisen. Wir arbeiten mit einem Netzwerk globaler Unternehmenspartner zusammen, um komplexe Probleme mit einem planet-centric Designansatz zu lösen. “Creating lovable products” ist der Kern unserer DNA. Unser Angebot umfasst Benutzerrecherche, Strategie, UX/UI-Design sowie die Entwicklung von Apps und umfassenden AR/VR-Erlebnissen. All dies ist eingebettet in ein leistungsfähiges Ökosystem, das wir mit unseren Partnern durch Organisationsdesign gestalten, nämlich durch die Schaffung interner Designteams und -unternehmen.

https://global.goodpatch.com/de/

