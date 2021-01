Grafik automatisieren – Einsteiger-Training mit CorelDRAW

Skripts nutzen und Zeit sparen – so gelingt es mit CorelDRAW

Die CorelDRAW Graphics Suite ist ein beliebtes Programm zur Grafikbearbeitung und für anspruchsvolle Layouts. Doch auch hier bleibt man vor Routineaufgaben oder immer wiederkehrenden, identischen Abläufen nicht “verschont”. Daher veranstaltet Corel am 28.01.2021 ein kostenloses Online-Training rund um die Automatisierung und Arbeitserleichterung mit CorelDRAW. Selbstverständlich ist die Veranstaltung live und gratis. “Köpfchen statt 10.000 Klicks!” lautet das Motto. Lassen Sie sich überraschen, wie die Software für Sie arbeitet und selbst komplexe wiederkehrende Aufgaben abnimmt! Zeichnen Sie per Skript alle Arbeitsschritte auf, und haben Sie diese Vorgänge dann jederzeit griffbereit.

Die Anmeldung ist hier möglich: https://www.coreldraw.com/de/learn/webinars/shortcut-with-scripting?source=partner&partner=prgateway&camp=webinar

Der Trainer Onno Strenge programmiert seit Jahren Plug-ins für CorelDRAW und ist daher in Sachen Automatisierung der richtige Experte. Speziell für Einsteiger zeigt er mit einfache Beispielen, dass man vor Makros oder Skripts in der Grafiksoftware kein Angst haben muss und selbst komplexe Aufgaben schnell automatisieren kann. Und die Möglichkeite sind vielfältig – Platzierung mehrerer Nutzen auf einem Druckbogen, integration von externe Tabellen und vieles mehr.

Das Webinar am 28.01.2021 ist völlig kostenlos. Nach Anmeldung erhält man die Zugangsdaten und kann das Training live anschauen und per Chat fragen stellen. Keine Sorge, weder die eigene Webcam noch das Mikrofon werden hier eingeschaltet, man ist also völlig unbeobachtet und kann einfach vom Profiwissen profitieren. Im Web-Training inklusive ist ein kostenloses PDF E-Book mit allen Inhalte, dass im Anschluss an die Session versendet wird.

Online-Trainings sind seit Jahren fester Bestandteil von Corel, und so stehen unter https://www.coreldraw.com/de/learn/webinars/ viele Lernvideos und gratis E-Books zum Download bereit.

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

