Grand Hyatt at SFO gewinnt Auszeichnung für höchste Gästebewertungen auf Hotels.com

Hotel am Flughafen wird mit dem Loved by Guests “Most Wanted”-Award für 2021 geehrt

SAN FRANCISCO/ München – 24. Februar 2021 – Das Grand Hyatt at SFO wurde zum Gewinner des Hotels.com Loved by Guests “Most Wanted”-Awards für 2021 ernannt, der ausschließlich an Hotels mit den weltweit höchsten Gästebewertungen auf der Hotels.com Website vergeben wird. Das Hotel am SFO-Flughafen hat eine kumulative Bewertung von 9,6 von 10 Punkten. Da die Auszeichnung ausschließlich auf Gästebewertungen basiert, gilt sie als echter Indikator für die Standards eines Hotels und sein Engagement für die Zufriedenheit der Gäste.

“Unser Ziel für das Grand Hyatt am SFO war es, einen neuen Maßstab in der Flughafengastronomie zu setzen, der unser kontinuierliches Engagement widerspiegelt, unseren Gästen ein Weltklasse-Erlebnis zu bieten”, sagte Flughafendirektor Ivar C. Satero. “Wir sind begeistert, dass unsere Gäste so positiv auf das Grand Hyatt at SFO reagiert haben, und wir schätzen die Anerkennung durch Hotels.com für unsere Bemühungen.”

Das Grand Hyatt at SFO, das einzige Hotel auf dem Flughafengelände, verfügt über 351 Zimmer mit 22 Suiten, 14.435 Quadratmeter gut ausgestattete Tagungs- und Veranstaltungsräume, zwei unterschiedliche kulinarische Konzepte und beeindruckende öffentliche Kunstwerke. Das Hotel ist über das AirTrain-Stadtbahnsystem nahtlos an alle Terminals, Parkhäuser, das Mietwagenzentrum und die BART-Station angeschlossen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.flysfo.com/hotel

Das Grand Hyatt at SFO wurde auch bei den SkyTrax Passengers’ Choice Awards für 2020 ausgezeichnet. In der Kategorie “The World’s Best Airport Hotels 2020” war das Grand Hyatt at SFO das bestplatzierte Flughafenhotel in den Vereinigten Staaten.

Der Hotels.com Loved by Guests “Most wanted” Award ist ein jährliches Programm zur Anerkennung von Partnern, die außergewöhnlichen Service für Hotelkunden bieten.

Über San Francisco International Airport (SFO)

SFO möchte, dass Sie gut reisen (“Travel Well”). Der Flughafen arbeitet mit lokalen, staatlichen und Bundesgesundheitsbeamten zusammen, um sich vor COVID-19 zu schützen. Zu den Maßnahmen gehören verbesserte Reinigungsprotokolle sowie die Bereitstellung von Handdesinfektionsstationen, physischen Barrieren und Atemschutzmasken für alle. Weitere Informationen unter: flysfo.com/travel-well

SFO bietet Non-Stop-Verbindungen nach Asien, in den Südpazifik, nach Europa, Kanada, Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen, Flughafenpläne und Details zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, kulturellen Ausstellungen, Bodenverkehr und mehr finden Sie unter www.flysfo.com

Folgen Sie uns auf www.twitter.com/flysfo und www.facebook.com/flysfo

Bildquelle: (c) San Francisco International Airport