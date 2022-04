Great Place to Work 2022: Controlware ist einer der attraktivsten Arbeitgeber in Hessen und in der ITK-Branche

Dietzenbach, 8. April 2022 – Controlware wurde vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ 2022 als besonders attraktiver Arbeitgeber zertifiziert und zählt in den Arbeitgeberwettbewerben „Beste Arbeitgeber Hessen“ und „Beste Arbeitgeber ITK“ wieder zu den Siegern.

Die renommierte Auszeichnung „Great Place to Work“ (GPTW) basiert auf anonymen und repräsentativen Befragungen der Mitarbeitenden und des Managements und bewertet und honoriert die Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur in Unternehmen. Allein in Deutschland nehmen dabei jährlich rund 800 Unternehmen aller Größen und Branchen am Zertifizierungsprogramm teil und stellen sich der Prüfung durch das unabhängige Institut.

Geschäftsführer Michael Küchen merkt stolz an: „Durch die überdurchschnittlich hohe Beteiligung von 72 Prozent – die durchschnittliche Teilnahmequote bei GPTW-Befragungen liegt bei 66 Prozent – bestätigen uns unsere Mitarbeitenden, dass das Mitarbeiter-Feedback bei uns ernst genommen wird. Für uns ist das ein entscheidender Faktor für die Zufriedenheit.“

„Dass wir in unserer Branche und in unserem Bundesland zu den attraktivsten Arbeitgebern gehören, ist eine erfreuliche und mit Blick auf den großen Fachkräftemangel in der IT überaus relevante Auszeichnung“, so Bernd Schwefing, Geschäftsführer und CEO von Controlware, anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse. „Ein herzliches Dankeschön daher der gesamten Controlware Familie, die diesen arbeitsintensiven Prozess mit uns geht – und uns dabei unterstützt, unsere offene, transparente und von Respekt geprägte Unternehmenskultur beständig weiterzuentwickeln. Wenn dann noch bei einer hohen Beteiligung an der Umfrage 9 von 10 der Mitarbeitenden ihren Arbeitsplatz als sehr gut bewerten, ist das ein starkes Signal, diese Arbeit gemeinsam fortzusetzen.“

Das Zertifizierungsprogramm „Great Place to Work® Certified“ des internationalen Forschungs- und Beratungsinstitutes Great Place to Work® honoriert besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur. Das Zertifikat wird nach einem gesicherten, standardisierten Verfahren vergeben und gilt als repräsentativ: Im ersten Schritt beantworten dabei die Mitarbeitenden eines Unternehmens einen anonymen Fragenkatalog, unter anderem zu den Themen: Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt und Identifikation. Anschließend wird das Management im Rahmen eines Kultur-Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse beider Erhebungen werden schließlich im Verhältnis 3:1 gewertet, sodass die Mitarbeiterbefragung im Vordergrund steht. „Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam“, sagt Sebastian Diefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work®, „sie engagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.“

Über Great Place to Work

Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Eine mitarbeiterorientierte Kultur bindet Mitarbeitende, erhöht die Arbeitgeberattraktivität und steigert den unternehmerischen Erfolg.

Great Place to Work zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet.

Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work jährlich mehr als 800 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt über 200.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work jährlich mit seinen rund 60 Institutionen Befragungen in mehr als 10.000 Unternehmen mit fast 20 Millionen Beschäftigten aus über 100 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work eine international führende, benchmarkbasierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

