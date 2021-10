Green Fashion für Curvys: So stylisch kann nachhaltige Mode sein

Sustainable Fashion – Mehr als nur ein Trend

Themen wie Nachhaltigkeit und ökosoziale Verantwortung kamen bei Ulla Popken früh auf den Tisch. Zur Unternehmensphilosophie des Labels gehört es einen gesellschaftlichen Sinn zu erfüllen, man hat sich deshalb schon immer seine eigenen Gedanken gemacht und ging eigene Wege. Um Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit zu geben wurde schon vor fast zehn Jahren mit der Modelinie PURE by Ulla Popken ein Meilenstein in Sachen nachhaltige Mode in Großen Größen gesetzt.

Der Gedanke dahinter war und ist “eine perfekte Kombination aus bestem Design und den, in jedem Aspekt, bestmöglichen Bedingungen bei der Produktion unserer Kollektionen”, sagt Ulla Popken Geschäftsführerin Barbara Arnold-Reinschmidt im Gespräch mit PlusPerfekt.

Nachhaltig & Fair

Angefangen mit dem Einsatz von Biobaumwolle und einer Öko-Tex 100 Zertifizierung erfüllen die PURE Kollektionen heute über alle Artikel hinweg die strengen ökologischen und sozialen Kriterien des Global Organic Textile Standard (GOTS) entlang der gesamten Produktionskette – quasi from field to fashion.

Das Zertifikat bezieht sich auf alle Herstellungs-, Transport- und Nutzungsphasen. Dazu zählt beispielsweise, dass Produkte mindestens zu 70 Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen oder einen Biobaumwoll-Anteil von 95 Prozent haben.

