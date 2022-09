„Green Option“ für Gäste im Dolce

Kooperation des Vier-Sterne-Hotels mit dem klimafairein e. V. unterstützt regionale Baumpflanzungen

Bad Nauheim (hds).- Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda deutscher Unternehmen. Nach einer aktuellen SAP-Concur-Studie plant fast die Hälfte der befragten Entscheidungsträgerinnen und -träger für Geschäftsreisen in Firmen noch in diesem Jahr den CO2-Ausstoß zu kompensieren (46 Prozent) und zu reduzieren (40 Prozent). In diesem Sinne startete das Dolce by Wyndham Bad Nauheim im Juni eine Kooperation mit dem klimafairein e. V. Er setzt sich in den Regionen Wetterau und Vogelsberg sowie im Kreis Gießen für mehr Nachhaltigkeit ein. Gemeinsam lanciert wurde eine Initiative, die sowohl Business-Gäste als auch Privatreisende im Vier-Sterne-Hotel aktiv unterstützen können: Verzichten sie während ihres Aufenthaltes auf die Zimmerreinigung, erhalten sie dafür einen Wert-Gutschein, der entweder an der Hotelbar eingelöst oder an der Rezeption in eine Box des klimafairein e. V. eingeworfen werden kann. Für jeden abgegebenen Gutschein spendet das Dolce den Betrag für einen neu zu pflanzenden Baum. Bereits in der Buchungsbestätigung weist das Haus auf diese „Green Option“ hin. Auch auf dem Meldeschein ist die entsprechende Info zu finden und kann schon beim Check-in angekreuzt werden. Die neuen SuitePads – digitale Gästemappen auf den Zimmern – enthalten ebenfalls Details zur Aktion.

Vor Ort für den Klimaschutz aktiv

Das Dolce wurde vergangenen Herbst auf den Verein mit Sitz in der mittelhessischen Gemeinde Mücke aufmerksam, als dieser 1.000 Bäume im Bad Nauheimer Goldsteinpark pflanzte. Die Aktion ist Teil des Aufforstungsprojekts „Eine Million Bäume für die Region“. Zusätzlich dient die Gemeinschaft als lokale Plattform, um sich über Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu informieren und auszutauschen. So werden beispielsweise auch Seminare zum Thema Umweltbewusstsein für Schülerinnen und Schüler organisiert. „Wir möchten den Klimaschutz aktiv vorantreiben! Vor Ort, zusammen mit den Menschen, die hier leben“, erläutert Dr. Sabine Schmalz, Geschäftsführerin des klimafairein e. V. „Denn unser Ziel, bis 2030 eine Million Bäume in der Wetterau und im Vogelsberg zu pflanzen, schaffen wir nur gemeinsam. Die Einführung der „Green Option“ im Dolce hilft uns dabei.“

Peter Berhörster, General Manager des Hotels, ergänzt: „Derzeit setzen wir Schritt für Schritt verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte im Haus um. Viele einzelne Maßnahmen können in der Summe etwas verändern. Das Angebot, zu Gunsten der Baumpflanzungen auf die Zimmerreinigung zu verzichten, wird von unseren Gästen gut angenommen. Schließlich macht die immense Trockenheit in diesem Sommer mehr als deutlich, dass wir jetzt handeln müssen!“

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim – zum fünften Mal in Folge – nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands 2021/22 gekürt! Außerdem zählte das Hotel 2020 zu den drei Häusern der Wyndham Hotels & Resorts in Zentraleuropa, die mit dem „Traveller“s Choice Award“ von Tripadvisor ausgezeichnet wurden. Auch in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie konnte das Dolce überzeugen und erhielt den Titel „Familienfreundliches Unternehmen Wetterau 2021“.

Firmenkontakt

Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Peter Berhörster

Elvis-Presley-Platz 1

61231 Bad Nauheim

06032 3030

info@dolcebadnauheim.com

https://www.dolcebadnauheim.com/

Pressekontakt

hd…s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit

Stefan Krämer

Kaiser-Friedrich-Ring 23

65185 Wiesbaden

0611 9929113

s.kraemer@hds-pr.com

https://hds-pr.com/

Bildquelle: Dolce by Wyndham Bad Nauheim