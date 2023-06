Green Pea Turin: GEZE öffnet die Tür zur Nachhaltigkeit

Leonberg, 06. Juni 2023 – Mit dem Nachhaltigkeitsprojekt Green Pea in Turin beweisen 100 Partner, wie elegant, formvollendet und konsequent sich Umweltschutz und gesellschaftliche Belange mit einem genussvollen Lebensstil vereinbaren lassen: Auf 15.000 Quadratmetern und fünf Etagen sind 66 Geschäfte, ein Museum, drei Restaurants, ein Schwimmbad, ein Spa und ein Club für Kreatives untergebracht. Türsysteme von GEZE sorgen für Energieeffizienz und fügen sich perfekt in das anspruchsvolle Architektur- und Nachhaltigkeitskonzept ein.

Seit über zwei Jahren kombiniert das Green Pea umweltbewussten Konsum und nachhaltige Architektur als weltweit erstes Fachmarktzentrum und steht damit ganz im Zeichen grüner Nachhaltigkeit. So soll das in allen Details nachhaltig konzipierte Green-Pea-Gebäude wie ein lebender Organismus wirken: Es soll Menschen atmen lassen und durch seine Schönheit die Bedeutung eines nachhaltigeren Lebens veranschaulichen. Die 2.000 Bäume, Pflanzen und Sträucher, die das Gebäude umgeben, schaffen das schon auf den ersten Blick: Sie bieten einen grünen Erholungsraum und kompensieren zudem Treibhausgase. Um natürliche Ressourcen zu schonen und soweit möglich auf fossile Energieträger zu verzichten, setzt das Green Pea außerdem auf regenerative Energiequellen wie geothermische Brunnen, Photovoltaik- und Solarpaneele, Windenergienutzung und die Rückgewinnung kinetischer Energie.

Smarte Türsysteme von GEZE tragen zur Energieeffizienz bei

Die beteiligten Architekten Cristiana Catino und Carlo Grometto konzipierten für das Gebäude auf jeder Etage Empfangshallen, sogenannte Vestibüle, die mit den automatischen Teleskop-Schiebetürsystemen Slimdrive SLT-FR von GEZE ausgestattet sind. Die smarten Türsysteme reduzieren Wärmeverluste und sorgen so dafür, dass deutlich weniger Heizenergie im Gebäude benötigt wird. Gleichzeitig tragen das schmale Design und die geringe Bauhöhe der Türen zu einer modernen, transparenten und ansprechenden Optik der Vestibüle bei. Doch die Türsysteme können noch mehr: Ihre Eigenschaften ermöglichen auch den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen mit geringer lichter Öffnungsweite oder wenig Platz neben der Türöffnung, wie es auch in den Treppenhäusern des Green Peas der Fall ist. In Verbindung mit feingerahmten Profilsystemen mit ISO-Glas und Dank integrierter Fluchtwegfunktion mit redundanter Antriebsausführung sorgen die Türsysteme zudem für eine zuverlässige Flucht- und Rettungswegsicherheit. Der verschleißarme und sehr laufruhige Gleichstrom-Antrieb schafft größtmöglichen Begehkomfort für die Gebäudenutzer. Über CAN-Bus können die Türsysteme in die Gebäudeleittechnik integriert und so ganz bequem gesteuert werden. Die intelligente Vernetzung der Türen sorgt für Nachhaltigkeit in den Eingangsbereichen des Gebäudes: Dank einer automatisierten Steuerung reduziert sich der Energieverlust erheblich. Das spart nicht nur Geld, sondern sorgt auch für eine bessere CO2-Bilanz.

Weitere Informationen zum Thema Energieeffizienz von Gebäuden gibt es unter https://www.geze.de/de/entdecken/themen/energieeffizienz-von-gebaeuden

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Firmenkontakt

GEZE GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 14648048



http://www.geze.de

Pressekontakt

thepublic GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413



https://thepublicpr.com/

Bildquelle: © GEZE GmbH