Grenzenloser Einkauf: Knuspr startet Sonntagslieferung durch Gastro-Tochter

Online-Supermarkt setzt sich weiter von Mitbewerbern ab, gibt Eröffnung eines Wochenend-Cafes in der Münchner Innenstadt bekannt und arbeitet an einer Sonntagslieferungs-Lösung für das Rhein-Main-Gebiet

München, 13. Juli 2023. Der Online-Supermarkt Knuspr gibt die Gründung der Gastro-Tochter Kleiner Kern GmbH bekannt, die ab sofort am Standort München Lieferungen auch an Sonn- und Feiertagen anbietet – und in der Münchner Innenstadt das Wochenend-Cafe „Knuspr Cafe“ eröffnet. Mit den Neuerungen sind Knuspr- und Knuspr Cafe-Kunden die Einzigen, die dank der Lösung an sieben Tagen die Woche die frischesten Lebensmittel aus der Region bequem nach Hause geliefert bekommen. Das Sonn- und Feiertags-Sortiment aus dem Bereich Lebensmittel umfasst dabei mit bis zu 9.000 Artikeln fast die gesamte Bandbreite des regulären Knuspr-Angebots.

Bei regelmäßigen Knuspr-Kundenbefragungen landet der Wunsch nach Sonntagslieferungen konstant auf den ersten Plätzen. „Das Thema hat daher schon länger oberste Priorität bei uns. Denn wer möchte nicht auch an Sonn- und Feiertagen beispielsweise das köstliche frische Obst unserer regionalen Partner genießen, die schließlich auch sieben Tage die Woche produzieren“, sagt Carolin Kracmer, Marketingdirektorin und Geschäftsführerin bei Knuspr.

Der Vollsortimenter Knuspr bietet seinen Kunden eine breite Auswahl von frischem, lokalem Obst und Gemüse, über Backwaren bis hin zu Apotheken-Produkten an. Knusprs Lebensmittel-Auswahl setzt dabei einen besonderen Fokus auf Lebensmittel aus der Region. Bis zu 80% des Obst- und Gemüse-Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Produzenten. Auch diese lokalen Partner profitieren nun von den zusätzlichen Liefertagen durch das Knuspr Cafe.

„Mit der Lösung schlagen wir gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist es unser Sprungbrett, für unsere Kunden nun auch endlich an Sonn- und Feiertagen mit den frischesten Lebensmitteln aus der Region da zu sein. Darüber hinaus schaffen wir neue Arbeitsplätze in der Gastro-Branche. Zu guter Letzt bieten wir allen Münchnern einen neuen gastronomischen Treffpunkt mitten in der Innenstadt. Jeder kann sich selbst von den Produkten überzeugen und inspiriert direkt online auf knuspr.de bestellen“, so Stephan Lüger, Commercial Director und Geschäftsführer bei Knuspr.

Das Knuspr Cafe wird optisch moderne Einflüsse mit dem Look & Feel eines Hofladens verbinden und so symbolisch für das stehen, was Knuspr ausmacht: die Kombination aus einem breiten, regional geprägten Lebensmittelangebot, welches in wenigen Klicks nun sieben Tage die Woche nach Hause bestellt werden kann. Das Knuspr Cafe an der Westenriederstraße 39 im Tal wird seine Pforten noch in diesem Sommer öffnen. Bis dahin können Gäste das Angebot ab diesem Sonntag jedes Wochenende im Heimspiel München testen, an der Ehrengutstraße 14.

„Die derzeitige Lösung kann für uns nur ein Anfang sein. Wir halten uns selbstverständlich streng an die Vorgaben, aber wir finden es nicht verständlich, warum beispielsweise Eltern sonntags bei uns nicht – wie unter der Woche auch – dringend benötigte Apothekenprodukte oder Windeln bestellen können“, so Stephan Lüger. „Darüber hinaus arbeiten wir für unseren Standort im Rhein-Main-Gebiet bereits an einer ähnlichen Lösung.“

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Bis zu 80% des Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Anbietern. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

