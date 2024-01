GRIN-Sammelbände: Top-Wissen gebündelt entdecken

Sie suchen aktuell relevante und in der Wissenschaft viel diskutierte Top-Themen, bestenfalls zu einer Publikation gebündelt? Sie benötigen eine zuverlässige und fundierte Ressource für Ihre akademische oder berufliche Weiterbildung, die die wichtigsten Themen Ihrer Fachrichtung abdeckt? Oder sind Sie einfach interessiert an einem Werk, das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in einem thematisch zusammenhängenden Band vereint? Die Suche hat ein Ende!

Pünktlich zum neuen Jahr präsentiert GRIN seine neueste Innovation: Die GRIN-Sammelbände! Diese Bände vereinen aktuelle Trendthemen aus bei GRIN erschienenen Publikationen unter bestimmten Oberthemen und bieten fundierte, gesamtumfassende Betrachtungen einzelner Sachverhalte. Die Sammelbände von GRIN leisten somit einen umfangreichen Beitrag zum aktuellen Diskurs im jeweiligen Feld. Entdecken Sie Wissen über die Resilienz als Schlüssel zu Krisenstärke, Influencer Marketing als Weg zum Unternehmenserfolg oder über die vielschichtigen Aspekte des Buddhismus.

Wissen, das Bände spricht!

Ideal sind die Sammelbände für Fachleute, die in dem jeweiligen spezifischen Bereich arbeiten. Für Studierende und Akademiker:innen bieten sie fachlich gesammeltes und aufbereitetes Wissen, um bestehende Kenntnisse zu vertiefen oder Forschungsarbeiten zu betreiben. Entscheidungstragende oder Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen können sich durch die Sammelbände über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren und Bibliotheken und Bildungseinrichtungen können anhand der Sammelbände Sammlungen erstellen, um Ressourcen für Forschung und Lehre bereitzustellen. Journalist:innen, die auf bestimmte Themenbereiche spezialisiert sind, nutzen diese Bände, um fundierte Artikel und Berichte zu verfassen. Außerdem sprechen die Sammelbände all jene Menschen mit einem persönlichen Interesse am Thema an, die sich umfassend und aus verschiedenen Perspektiven darüber informieren möchten.

Sie finden unsere Sammelbände in unserem GRIN-Shop.

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

